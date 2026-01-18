認了被嫌「不夠漂亮」珍妮佛勞倫斯錯失名導電影角色

珍妮佛勞倫斯指出，錯過「從前，有個好萊塢」一片演出機會，是因為網路上批評她「不夠漂亮」。(路透)

奧斯卡 影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日透露，曾因「不夠漂亮」而錯失一個電影角色，該角色最後由瑪格羅比（Margot Robbie）拿下。另外她也自爆在生完第二胎後，打算進行「隆乳」手術。

根據「RadarOnline」揭露，瑪格羅比曾在名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）電影「從前，有個好萊塢 」中，飾演已故女星莎朗蒂（Sharon Tate）一角，而當時珍妮佛勞倫斯也傳出是該角色的主要競爭者。

該片以1969年的洛杉磯 為背景，故事中也加進當年震驚社會的「曼森家族謀殺案」，而事件被害者莎朗蒂胞妹黛博拉（Debra Tate）曾公開表示，勞倫斯「不夠漂亮」，不適合詮釋該角色，並表明她偏好瑪格羅比演出後，演出陣容才塵埃落定。

珍妮佛勞倫斯近期也分享了她對當年情況的記憶，表示昆汀塔倫提諾確實想要她演出該角色，但隨後就出現了她「不夠漂亮」、不能演莎朗蒂的聲音。

同時她也補充道：「我非常確定這是真的，或者也可能是我這麼多年來一直用這種方式講這個故事，結果連我自己都相信了，但我幾乎可以確定事情就是這樣發生的。」

而黛博拉當時也曾對外放話指出：「我會選擇瑪格，純粹是因為她的外在美感，而且她的舉止方式也與莎朗非常相似。」她更在「從前，有個好萊塢」開拍時親赴拍攝現場，甚至對瑪格羅比的演技讚不絕口：「她的演技讓我哭了，因為她的聲音聽起來就跟莎朗一模一樣。」