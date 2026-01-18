「三十而立」提摩西布斯菲爾德 1994早陷性侵疑雲仍全身而退

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
「三十而立」演員提摩西布斯菲爾德被控性侵兒童，震驚影藝圈。(路透)
「三十而立」演員提摩西布斯菲爾德被控性侵兒童，震驚影藝圈。(路透)

熱門影集「三十而立」(Thirtysomething)演員提摩西布斯菲爾德(Timothy Busfield)被控性侵兒童，震驚影藝圈，不過回溯過往布斯菲爾德曾有多次身陷性侵疑雲紀錄，卻依然全身而退，星途似乎未受影響。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，布斯菲爾德涉嫌性侵兒童遭通緝後，於13日向警方投案，隔天新墨西哥州伯納利歐(Bernalillo County)檢方證實他被控兩項與13歲以下未成年人發生性接觸的刑事罪名和一項虐待兒童罪名，一旦罪名成立將面臨最高15年徒刑。

68歲的布斯菲爾1980年代初期踏入演藝圈，直到1987年在影集「三十而立」飾演韋斯頓(Elliott Weston)一角，聲名鵲起，並因此獲得三項艾美獎提名，1991年榮獲劇情類最佳男配角獎，然而在光鮮亮麗的好萊塢生活背後竟藏著一頭披著羊皮的狼，有化妝師向調查人員透露，片場所有人都知道要遠離布斯菲爾德，「因為他令人毛骨悚然」。

就在布斯菲爾德事業如日中天之際，一名17歲臨時演員指控1994年拍攝「小聯盟」(Little Big League)期間遭到性侵，結果原告委任律師事務所被反咬誹謗罪，最終1996年法官駁回此案；2012年又有一名28歲女子指控「布斯菲爾德在洛杉磯電影院隔著衣服撫摸她」，但是後者辯稱是雙方你情我願，檢方以「證據不足」拒絕立案，讓這位知名演員兼導演全身而退。

如今布斯菲爾德接連被指控性侵，一位被害人父親報警指控「數年前」當時年僅16歲女兒遭到性侵，自知理虧的布斯菲爾德「懇求被害人家屬，如果他接受治療，就不要報警」；還有兩名11歲雙胞胎出面指控在影集「黑幫清潔婦」(The Cleaning Lady)片場臥室，遭到導演布斯菲爾德隔著衣服撫摸生殖器與臀部。

因此布斯菲爾德已被羈押並不得保釋，直到本月20日再決定繼續羈押或獲准保釋候審。

新墨西哥州 艾美獎 電影院

