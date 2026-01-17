基努李維放閃 現身紐約與女友牽手溜冰 互動親暱

基努李維和亞莉珊卓葛蘭感情十分穩定。（路透資料照片）

好萊塢男神基努李維 （Keanu Reeves）近日難得公開展現感情生活，與交往多年的藝術家女友亞莉珊卓葛蘭（Alexandra Grant）一同現身紐約街頭，兩人牽手滑冰、互動親暱，令粉絲又驚又喜。

兩人被目擊出現在洛克斐勒中心的溜冰場，手牽著手在冰面上緩緩前行，親密自然的模樣彷彿電影畫面，讓外界看見這位向來低調的男星罕見流露溫柔一面。

亞莉珊卓葛蘭透過社群平台分享多段影像紀錄當晚行程。畫面中，兩人換上溜冰裝備，在巨大聖誕樹映襯下滑行，基努李維一路陪伴在側，細心扶著女友，協助她維持平衡。影片也捕捉到兩人相互對視、露出笑容，甚至輕輕擁抱的片刻，氣氛溫暖真摯。

她在貼文中提到，這次溜冰約會其實是基努李維在完成百老匯 舞台劇 「等待果陀」（Waiting for Godot）演出後，特別為她準備的驚喜安排。

亞莉珊卓葛蘭也幽默分享，男友多年未曾滑冰，還從原本熟悉的冰上曲棍球鞋改穿花式滑冰鞋，對他而言是一大考驗，但仍全情投入，讓這個夜晚顯得格外有意義。

此外，亞莉珊卓葛蘭也不忘向洛克斐勒中心溜冰場及工作人員表達感謝，表示對方貼心準備熱可可與保暖配件，讓兩人感受到賓至如歸的溫暖。她同時向滑冰社群致意。

最後，亞莉珊卓葛蘭也引用滑冰好手劉美賢（Alysa Liu）的話語，指出「人與人之間的連結，是人生最重要的事」，也藉此鼓勵大家勇於嘗試不同體驗、保持開放態度。