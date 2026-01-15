涉性虐男童…68歲艾美獎男星投案喊冤 稱遭到報復

68歲導演暨艾美獎得主演員提摩西布斯菲爾德(Timothy Busfield)被指控多次性虐兒童，他投案發聲喊冤。(美聯社)

68歲導演暨艾美獎 得主演員提摩西布斯菲爾德(Timothy Busfield)近日向當局自首，誓言要對抗關於他在新墨西哥 拍片時，涉嫌對未成年者進行性不當接觸的指控。

阿布奎基(Albuquerque)警方日前對這位男星發出逮捕令，指控他兩項「對未成年人進行犯罪性接觸」和一項「虐待兒童」罪名；刑事訴狀稱，這些指控發生在由布斯菲爾德指導與演出的影集「黑幫清潔婦」(The Cleaning Lady)拍攝期間。

布斯菲爾德的律師史坦(Stanton Stein)表示：「提摩西橫跨美國主動來到墨西哥州接受當局的調查，就是為了對這些虛假且令人深感不安的指控進行辯解。他是清白的，並決心洗清自己的名聲。」

阿布奎基市警察局發言人加列戈斯(Gilbert Gallegos)表示，警方目前已經依上述罪名，逮捕提摩西布斯菲爾德；他於14日首次出庭。

根據起訴文件，該名孩童表示自己分別在7歲和8歲時遭到多次觸碰；孩童的母親隨後向兒童保護機構通報，指稱虐待行為發生於2022年11月至2024年春季之間。

布斯菲爾德在接受警方調查時則暗示，說這起指控是因為男孩的母親不滿孩子在劇中被替換，因此要報復他；布斯菲爾德先前也曾表示，他可能有抱起孩子來搔癢，並聲稱片場是一個歡樂氛圍的環境。