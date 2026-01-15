珍妮佛安妮斯頓爆「整形成癮」想隆乳 男友受不了

現年56歲的珍妮佛安妮斯頓仍保養得相當好，但傳出她考慮進行隆乳手術。（美聯社）

好萊塢 女星珍妮佛安妮斯頓 (Jennifer Aniston)與催眠師男友吉姆柯提斯(Jim Curtis)，不過近期傳出，吉姆對於珍妮佛安妮斯頓沉迷於整形這件事有意見，希望她能稍微克制一點，但有消息指出，珍妮佛安妮斯頓正在考慮進行提乳手術以及其他療程。

根據「RadarOnline」報導指出，現年56歲的珍妮佛安妮斯頓沉迷整形已多年，有消息人士透露：「她很喜歡雷射及胜肽療程，還有像紅光療法這類的生物駭客 技術，她正全力投入其中，她相信那真的可以創造奇蹟。」

另外，也有人指出，珍妮佛安妮斯頓正打算進行隆乳手術：「她正在考慮將脂肪移植到臀部，同時希望對自己頸部的皮膚做點處理，因為在她看來，皮膚部分看起來有點鬆弛。」

不過珍妮佛此舉卻讓催眠師男友吉姆柯提斯相當反感，一名消息人士聲稱：「完全的自我接納與真實性是吉姆信念體系的一部分，而整形手術並不完全符合那樣的理念。」

不過爆料者認為，珍妮佛安妮斯頓永遠不會停止想讓自己看起來最好，「她不太可能完全停止施打注射類療程，儘管有一位隨時稱讚她自然美的伴侶，確實能幫助她覺得自己沒有那麼需要這些東西」。