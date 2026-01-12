「慾望城市」老情人撕破臉？凱莉奪金球獎 大人物被封殺爆粗口

莎拉潔西卡帕克出席金球獎。（美聯社）

第83屆金球獎 揭曉，60歲的「凱莉」莎拉潔西卡帕克(Sarah Jessica Parker)獲頒象徵終身成就的「卡蘿・伯內特獎」（Carol Burnett Award），表揚她在電視與電影領域的卓越貢獻。「慾望城市」多位老班底也紛紛獻上祝福，場面溫馨。但在影集中飾演影響她一生的男人「大人物」男星克里斯諾斯（Chris Noth）被網友點名「隔空開酸」。

現年71歲的他日前分享一張健身照，只見他滿臉通紅、汗流浹背，雙手各舉著啞鈴，並配上粗口寫下：「去他的跨年 ，衝了！」貼文曝光後，不少粉絲留言為他加油打氣，但其中一則留言卻突然提到莎拉潔西卡帕克，調侃道：「你的意思是『去他的SJP和她的獎』對吧？哈哈。」沒想到克里斯竟簡短回覆一句「對」，立刻引發外界聯想，被解讀為對前搭檔獲獎的冷嘲回應。

克里斯諾斯在「慾望城市」中飾演經典角色「大人物」（Mr. Big），但他在衍生影集「就這樣…」（And Just Like That）首集便遭賜死，角色於2022年正式下線。原本劇組一度規劃讓角色在最終回回歸，卻因他隨後爆出的性侵指控而全面取消。對此，克里斯曾向「今日美國」強調相關指控「完全荒謬」，並否認所有不當行為。

相較之下，莎拉潔西卡帕克的獲獎時刻則充滿祝福與感性。「慾望城市」中飾演「夏綠蒂」的克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）親自擔任頒獎人，致詞時一度哽咽，盛讚莎拉的才華，並形容對方是自己「選擇的家人」。飾演「米蘭達」的辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）雖未到場，也在社群上傳影片送上祝賀。

值得一提的是，除了克里斯諾斯之外，另一位同樣與莎拉傳出多年不合的「莎曼珊」扮演者金凱特 蘿（Kim Cattrall）也未公開祝賀。隨著「就這樣…」於2025年播出3季後正式被HBO取消，「慾望城市」演員之間的微妙關係，再度成為外界關注焦點。