金球獎／「烈愛對決」BL雙帥頒獎 暗示「大家都看過我們裸體」

「烈愛對決」劇照，右為康納斯托里，左為哈德遜威廉斯。（美聯社）

HBO人氣BL影集「烈愛對決」（Heated Rivalry）捧紅兩位24歲的哈德遜威廉斯（Hudson Williams）與25歲的康納斯托里（Connor Storrie）。兩人今合體現身第83屆金球獎 ，不僅分別踏上紅毯，更攜手擔任頒獎嘉賓，台上互動火花四射，一句「大家都看過我們裸體」的玩笑，瞬間掀起全場尖叫。

「烈愛對決」改編自加拿大 作家Rachel Reid的「Game Changers」系列小說，威廉斯飾演加拿大冰球明星「肖恩」，斯托里則詮釋他的宿敵、俄羅斯 籍球員「伊利亞」，兩人從長達10年的競爭對手，逐漸發展成祕密情人，張力十足的情感線讓粉絲嗑到停不下來。

威廉斯今天身穿Giorgio Armani黑色正裝，斯托里則以Saint Laurent白色西裝亮相，黑白配色默契十足，雙帥氣場全開，兩人一起登台頒發電視類最佳女配角，台上眼神交流不斷，曖昧氛圍全場爆發。

金球獎典禮上，主持人妮基葛拉瑟也特別點名「烈愛對決」的成功，笑說這證明美國觀眾已準備好欣賞更多「冰球題材」影集，讓兩位男主角相視而笑。輪到頒獎環節時，斯托里故作緊張，威廉斯立刻安撫：「深呼吸，想像台下每個觀眾都……你懂的。」隨即暗示大家都看過他們在劇中的「大尺度演出」。

威廉斯接著問全場是否有人看過「烈愛對決」，現場尖叫聲此起彼落。斯托里更補刀笑說：「也許吧，教練們看過，媽媽們看過，女兒們也看過。」兩人最後對鏡頭俏皮揮手：「嗨，媽媽們！嗨，女兒們！」瞬間引爆哄堂大笑。

▲ 影片來源：YouTube＠GoldenGlobes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.