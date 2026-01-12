「阿凡達：火與燼」全球票房破11億 最大海外票倉在中國

我的頻道

中通社／香港12日電
「阿凡達：火與燼」劇照。(路透)
好萊塢電影「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash，又稱「阿凡達3」）北美票房已達3.2億美元，憑借海外市場的出色表現，全球票房輕鬆突破11億美元。

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）日前稱，「阿凡達：火與燼」自2025年12月19日上映以來持續領跑北美市場，預計當期周末票房再收2000萬美元，第四次登頂周末票房榜首。

據分析，該片自去年聖誕檔就連續霸榜，同檔除了「動物方城市2」，沒有遇到強勢競爭對手，尤其進入2026年後，北美市場處於淡季，更沒有大片來挑戰其地位。

在中國市場，「阿凡達：火與燼」雖然表現也算不錯，但被國產片「匿殺」或更早上映的「動物方城市2」等片力壓一頭，10日當天票房只能以2117萬元人民幣的票房屈居第二。據貓眼專業版統計，截至1月11日14時，「阿凡達：火與燼」中國票房為10.3億元人民幣（約1.4億美元），雖然不及北美成績，但仍然是該片最大的海外票倉。排在之後的票倉分別是法國、德國、韓國，分別獲得7080萬美元、6772萬美元和4732萬美元票房。

「環球時報」報導稱，「阿凡達：火與燼」目前全球票房總量，距離前兩部（「阿凡達」29.2億、「阿凡達：水之道」23.2億）還有明顯差距，這個系列在三部曲之後何去何從，頗令影迷關心。

英國「衛報」分析稱，好萊塢一直有個傳統：一旦票房不好，系列電影就將前途未卜。導演卡麥隆（James Cameron）之前也曾表示，「阿凡達3」的成績如果不理想，可能就不會有「阿凡達4」和「阿凡達5」了。

