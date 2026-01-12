我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

金球獎花絮╱「女友不超過30」又被當笑哏 李奧納多苦笑

記者陳穎╱綜合報導
李奧納多在金球獎典禮上被酸「女友不超過30歲」。(美聯社)
李奧納多在金球獎典禮上被酸「女友不超過30歲」。(美聯社)

2026年第83屆金球獎今日揭曉，典禮主持人妮基格拉澤（Nikki Glaser）的「毒舌吐槽」成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影「一戰再戰」（One Battle After Another）角逐影帝，被調侃其多年來備受討論的「女友不超過25歲戀情魔咒」，讓現場笑聲不斷。

本屆金球獎主持人在台上先是正經八百地細數李奧納多的輝煌戰績，包括三座金球獎、一座奧斯卡，以及與無數名導合作的耀眼履歷。就在全場準備報以掌聲時，她突然話鋒一轉，冷不防補上一句：「最令人驚嘆的是，這一切成就，竟然都是在你的女朋友還沒滿30歲前完成的！」一句話瞬間引爆全場，台下影星笑成一片，鏡頭則捕捉到李奧納多露出尷尬卻仍保持風度的微笑。

妮基隨後還不忘「補刀」又道歉，笑說：「李奧，對不起，我知道這個玩笑很低端，我本來也不想講，但問題是……除了這件事，我們真的對你一無所知啊！不如敞開心胸，讓大家多認識你一點吧。」

她接著再加碼調侃，表示自己翻遍資料，能找到最深入的李奧訪談竟要回溯到1991年，當年主持人問他最喜歡吃什麼，他連續三次回答「義大利麵」。妮基當場追問：「那現在最愛的還是義大利麵嗎？」李奧納多毫不尷尬，直接對著鏡頭比出大拇指，贏得滿堂彩。

金球獎 義大利 奧斯卡

上一則

不願只當家庭主婦？ 32歲章澤天曬工作照 要進軍播客了

下一則

金球獎╱男配史戴倫自嘲太老 女配堤亞娜哭著上台領獎

延伸閱讀

金球獎／「混沌少年時」擒4獎成電視類大贏家 「白蓮花」全摃龜

金球獎／「混沌少年時」擒4獎成電視類大贏家 「白蓮花」全摃龜
金球獎／51歲李奧納多再被酸「女友不超過30」 尷尬苦笑全被拍

金球獎／51歲李奧納多再被酸「女友不超過30」 尷尬苦笑全被拍
甜茶擊敗李奧納多奪金球影帝 奧斯卡擒獎後勢看漲

甜茶擊敗李奧納多奪金球影帝 奧斯卡擒獎後勢看漲
金球獎紅毯／「死亡之組」到齊 李奧納多鬥李炳憲、甜茶搶影帝

金球獎紅毯／「死亡之組」到齊 李奧納多鬥李炳憲、甜茶搶影帝

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚