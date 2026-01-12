金球獎╱男配史戴倫自嘲太老 女配堤亞娜哭著上台領獎
第83屆金球獎頒獎典禮，電影類最佳男女配角部分，由「情感的價值」（Affeksjonsverdi）史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgard）以及「一戰再戰」（One Battle After Another）堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）奪得。史戴倫上台時除了自嘲太老，更藉機表達對走進戲院看電影價值的肯定；堤亞娜泰勒則激動哭著上台，向自己的孩子打趣喊話，「你們最好都給我把那該死的手機放下，好好看我現在這一刻」。
史戴倫上台時說，「我當然完全沒有準備，因為我以為自己太老了」，隨後他感謝妻子梅根，「謝謝她一直以來對我的愛之深責之切，我學到很多。我片中的孩子們也教會我很多，讓我知道什麼叫做一個『壞爸爸』。」
他最後表示，「我為這一切感到非常開心，因為這是一部沒有廣告預算、沒有行銷資源的小型挪威電影，卻能以這樣的方式被世界看見」，並鼓勵大家走進電影院去看電影。
堤亞娜上台領獎時則情緒激動，不停地流淚，她表示，「致今晚正在收看的棕色姐妹們，還有所有棕色肌膚的小女孩，我們的溫柔不是一種弱點，我們的深度並非過多。我們的光芒不需要任何人的允許就能閃耀。我們屬於自己走進的每一個空間，我們的聲音很重要，我們的夢想值得被看見、被成全。」
最後，她並感性表示希望自己的孩子們能見證這份榮耀。有趣的是，她突然話鋒一轉，對著鏡頭隔空對女兒喊話，「你們最好別再給我刷手機」， 突來的警告，讓全場來賓大笑，也成為典禮上最溫馨又幽默的亮點。
