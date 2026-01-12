我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

金球獎╱男配史戴倫自嘲太老 女配堤亞娜哭著上台領獎

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「情感的價值」史戴倫史柯斯嘉奪得男配角獎。（美聯社）
「情感的價值」史戴倫史柯斯嘉奪得男配角獎。（美聯社）

第83屆金球獎頒獎典禮，電影類最佳男女配角部分，由「情感的價值」（Affeksjonsverdi）史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgard）以及「一戰再戰」（One Battle After Another）堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）奪得。史戴倫上台時除了自嘲太老，更藉機表達對走進戲院看電影價值的肯定；堤亞娜泰勒則激動哭著上台，向自己的孩子打趣喊話，「你們最好都給我把那該死的手機放下，好好看我現在這一刻」。

史戴倫上台時說，「我當然完全沒有準備，因為我以為自己太老了」，隨後他感謝妻子梅根，「謝謝她一直以來對我的愛之深責之切，我學到很多。我片中的孩子們也教會我很多，讓我知道什麼叫做一個『壞爸爸』。」

他最後表示，「我為這一切感到非常開心，因為這是一部沒有廣告預算、沒有行銷資源的小型挪威電影，卻能以這樣的方式被世界看見」，並鼓勵大家走進電影院去看電影。

堤亞娜上台領獎時突然警告孩子別刷手機。（路透）
堤亞娜上台領獎時突然警告孩子別刷手機。（路透）

堤亞娜上台領獎時則情緒激動，不停地流淚，她表示，「致今晚正在收看的棕色姐妹們，還有所有棕色肌膚的小女孩，我們的溫柔不是一種弱點，我們的深度並非過多。我們的光芒不需要任何人的允許就能閃耀。我們屬於自己走進的每一個空間，我們的聲音很重要，我們的夢想值得被看見、被成全。」

最後，她並感性表示希望自己的孩子們能見證這份榮耀。有趣的是，她突然話鋒一轉，對著鏡頭隔空對女兒喊話，「你們最好別再給我刷手機」， 突來的警告，讓全場來賓大笑，也成為典禮上最溫馨又幽默的亮點。

史戴倫史柯斯嘉(左)得獎不忘感謝妻子梅根。（美聯社）
史戴倫史柯斯嘉(左)得獎不忘感謝妻子梅根。（美聯社）
堤亞娜上台領獎時突然警告孩子別刷手機。（美聯社）
堤亞娜上台領獎時突然警告孩子別刷手機。（美聯社）

電影院 金球獎 梅根

上一則

金球獎花絮╱「女友不超過30」又被當笑哏 李奧納多苦笑

下一則

郭宇欣又撞衫周也 網：一個經典美人 一個千金氛圍

延伸閱讀

涉詐騙無家者住房公帑 2房產高管被捕

涉詐騙無家者住房公帑 2房產高管被捕
防堵三星？外媒傳台積電亞利桑納廠 3奈米製程將提前一年投產

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑納廠 3奈米製程將提前一年投產
昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助

昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助
昔日電視童星淪為遊民 接受同劇演員請客但拒就醫

昔日電視童星淪為遊民 接受同劇演員請客但拒就醫

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚