我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

68歲艾美獎男星提摩西布斯菲爾德 被控性侵男童 警發逮捕令

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以「三十而立」獲艾美獎最佳戲劇類男配角的提摩西布斯菲爾德，被控性侵男童。(美聯社)
以「三十而立」獲艾美獎最佳戲劇類男配角的提摩西布斯菲爾德，被控性侵男童。(美聯社)

美國新墨西哥州當局於日前對68歲導演暨艾美獎得主演員提摩西布斯菲爾德（Timothy Busfield）發出逮捕令，指控他涉嫌對未成年者進行性不當接觸。

根據調查人員提交的刑事起訴文件，一名未成年孩童指控布斯菲爾德曾多次對他做出不當觸碰。相關行為疑似發生在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間，當時布斯菲爾德同時擔任導演與演員。

起訴文件指出，該名孩童表示，第一次事件發生在他7歲時，當時遭對方觸碰約三到四次；第二次則是在8歲時，遭觸碰次數約五到六次。孩童的母親隨後向兒童保護機構通報，指稱虐待行為發生於2022年11月至2024年春季之間。

法院已簽署逮捕令，布斯菲爾德被控兩項「對未成年人進行犯罪性接觸」罪名。起訴書中也提到，該名孩童已被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD）與焦慮症，社工紀錄顯示，他曾因夢到相關情節而驚醒，長期處於恐懼狀態。

布斯菲爾德過去以「白宮風雲」（The West Wing）、「夢幻成真」（Field of Dreams）、「三十而立」（Thirtysomething）等作品聞名，並於1991年憑「三十而立」獲得艾美獎最佳戲劇類男配角。他與演員梅莉莎吉伯特（Melissa Gilbert）結婚多年，截至目前，雙方及其經紀團隊皆未對外發表回應。

艾美獎 新墨西哥州 白宮

上一則

才爆被劈腿…向涵之室內抽菸速道歉 遭起底不是第一次

下一則

陳曉東推雙版本單曲：後勁強 要狠狠唱醒戀愛腦的人

延伸閱讀

68歲艾美獎男星被控性侵男童 被害人遭虐長達2年 警發布逮捕令

68歲艾美獎男星被控性侵男童 被害人遭虐長達2年 警發布逮捕令
專門行騙美國長者 台男入境加州被逮捕 被控4重罪

專門行騙美國長者 台男入境加州被逮捕 被控4重罪
刺傷梅西百貨帶嬰母親 女嫌被控謀殺未遂

刺傷梅西百貨帶嬰母親 女嫌被控謀殺未遂
紐約醫學生涉將72歲長者推下鐵軌 被控多項重罪

紐約醫學生涉將72歲長者推下鐵軌 被控多項重罪

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家