68歲艾美獎男星提摩西布斯菲爾德 被控性侵男童 警發逮捕令

以「三十而立」獲艾美獎最佳戲劇類男配角的提摩西布斯菲爾德，被控性侵男童。(美聯社)

美國新墨西哥州 當局於日前對68歲導演暨艾美獎 得主演員提摩西布斯菲爾德（Timothy Busfield）發出逮捕令，指控他涉嫌對未成年者進行性不當接觸。

根據調查人員提交的刑事起訴文件，一名未成年孩童指控布斯菲爾德曾多次對他做出不當觸碰。相關行為疑似發生在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間，當時布斯菲爾德同時擔任導演與演員。

起訴文件指出，該名孩童表示，第一次事件發生在他7歲時，當時遭對方觸碰約三到四次；第二次則是在8歲時，遭觸碰次數約五到六次。孩童的母親隨後向兒童保護機構通報，指稱虐待行為發生於2022年11月至2024年春季之間。

法院已簽署逮捕令，布斯菲爾德被控兩項「對未成年人進行犯罪性接觸」罪名。起訴書中也提到，該名孩童已被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD）與焦慮症，社工紀錄顯示，他曾因夢到相關情節而驚醒，長期處於恐懼狀態。

布斯菲爾德過去以「白宮 風雲」（The West Wing）、「夢幻成真」（Field of Dreams）、「三十而立」（Thirtysomething）等作品聞名，並於1991年憑「三十而立」獲得艾美獎最佳戲劇類男配角。他與演員梅莉莎吉伯特（Melissa Gilbert）結婚多年，截至目前，雙方及其經紀團隊皆未對外發表回應。