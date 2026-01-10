當年怎度過與小班離婚後「敏感時期」？珍妮佛嘉納這麼說

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
好萊塢女星珍妮佛嘉納。（路透）
好萊塢女星珍妮佛嘉納。（路透）

好萊塢女星珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)為宣傳主演的電視影集，日前接受媒體訪問並透露當年與前夫班艾佛列克(Ben Affleck)離婚時，「拒絕理會八卦小報報導」來維護內心平靜，度過低潮期。

據有線電視新聞網(CNN)報導，嘉納為宣傳熱門驚悚影集「他消失前的最後一句話」(The Last Thing He Told Me)第二季，接受英國版「美麗佳人」(Marie Claire)雜誌採訪，分享過去10年來的人生體驗，其中之一就是遠離八卦；她說：「關注與我個人或任何人的八卦，對我沒有任何好處，更何況有關我孩子的事，所以我根本不予理會。」

嘉納與前夫小班於2005年6月結婚，育有三名子女，2005年出生的長女維奧莉特(Violet)、2009年出生的次女塞拉菲娜(Seraphina)和2012年出生的小兒子山繆(Samuel)，可惜最終在2015年、結婚10周年紀念日隔天，發表聯合聲明宣布離婚。

儘管時隔多年，這對分手夫妻每回同框入鏡仍是娛樂新聞焦點，包括去年、小班與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)離婚後一個月，就和嘉納在小兒子生日派對上重聚。對此小班去年接受GQ雜誌訪問時，毫不掩飾對八卦小報的不滿：「我和前妻以前有個習慣，就是每當孩子們在超市書報架看到什麼，我們都會說，你們要知道，這不一定都是真的，因為如果是真的話，按照他們報導你媽媽懷孕的次數來看，你們早該有15或是不知多少的兄弟姐妹了。」

嘉納與小班離婚後，雙方仍維持著友好關係。嘉納強調：「你必須清楚自己能承受什麼、不能承受什麼，而我無法承受那些到處散布的流言蜚語。」至於曝光的報導也非最難熬的部分，嘉納坦言： 「最難接受的事就是，家庭真的破裂是最艱難，失去一段真摯的伴侶關係與友誼才是最艱難。」

