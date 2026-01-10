「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎

「金球獎之夜」今年將終身成就獎頒給海倫米蘭。（路透）

為金球獎 (Golden Globes)暖身的「金球獎之夜」(Golden Eve)典禮，女星莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)和奧斯卡 影后海倫米蘭(Helen Mirren)分別獲頒榮譽獎。

美聯社報導，「金球獎之夜」舞台上，影星馬修柏德瑞克(Matthew Broderick)為結婚近30年的妻子派克，頒發卡羅爾伯內特獎(Carol Burnett Award)表彰其電視演出的畢生成就。

「金球獎之夜」頒發莎拉潔西卡派克卡羅爾伯內特獎，表彰成就。（美聯社）

柏德瑞克透露，上世紀90年代當妻子第一次拿到「慾望城市」(Sex and the City)劇本時還一度提出質疑：「你真的想拍電視劇嗎？」結果派克憑藉「凱莉布蕾蕭」(Carrie Bradshaw)一舉成名，累計斬獲六座金球獎和兩座艾美獎(Emmy Award)，她上台領獎致詞強調：「能夠宣稱自己是演員，讓我感到無比榮幸，也讓我美夢成真。」

為表彰傑出演員終身成就所舉辦的「金球獎之夜」，今年將終身成就獎、西席地密爾獎(Cecil B. DeMille Award)頒給影后海倫米蘭並邀請老牌影星哈里遜福特(Harrison Ford)親自頒獎。

現年80歲的米蘭以2006年電影「黛妃與女皇」(The Queen)劇中精湛演技，榮獲奧斯卡影后，還獲得過三座金球獎，今年則憑藉電視劇「黑幫領地」(MobLand)第四次入圍金球獎，她在致詞時指出：「有人告訴我，地密爾獎是對我職業生涯的認可，但我更願意把它視為對人生的肯定，對人生的回顧、也是對人生的享受，是對人生的汗水揮灑，也是對未來人生的期盼。」

隨後米蘭以充滿戲劇張力的語調向一眾同行女星致意：「有些女性一直激勵我，並將永遠激勵，有些人名字則讓我銘記於心，瑪丹娜(Madonna)、芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)、雪兒(Cher)、莎拉傑西卡派克、梅莉史翠普(Meryl Streep)，名字以K開頭的凱特 (Kate)與C開頭的凱特(Cate)，以及至高無上的女神薇拉戴維斯(Viola Davis，頒獎人之一)。」