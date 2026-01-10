我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬

「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎

「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「金球獎之夜」今年將終身成就獎頒給海倫米蘭。（路透）
「金球獎之夜」今年將終身成就獎頒給海倫米蘭。（路透）

金球獎(Golden Globes)暖身的「金球獎之夜」(Golden Eve)典禮，女星莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)和奧斯卡影后海倫米蘭(Helen Mirren)分別獲頒榮譽獎。

美聯社報導，「金球獎之夜」舞台上，影星馬修柏德瑞克(Matthew Broderick)為結婚近30年的妻子派克，頒發卡羅爾伯內特獎(Carol Burnett Award)表彰其電視演出的畢生成就。

「金球獎之夜」頒發莎拉潔西卡派克卡羅爾伯內特獎，表彰成就。（美聯社）
「金球獎之夜」頒發莎拉潔西卡派克卡羅爾伯內特獎，表彰成就。（美聯社）

柏德瑞克透露，上世紀90年代當妻子第一次拿到「慾望城市」(Sex and the City)劇本時還一度提出質疑：「你真的想拍電視劇嗎？」結果派克憑藉「凱莉布蕾蕭」(Carrie Bradshaw)一舉成名，累計斬獲六座金球獎和兩座艾美獎(Emmy Award)，她上台領獎致詞強調：「能夠宣稱自己是演員，讓我感到無比榮幸，也讓我美夢成真。」

為表彰傑出演員終身成就所舉辦的「金球獎之夜」，今年將終身成就獎、西席地密爾獎(Cecil B. DeMille Award)頒給影后海倫米蘭並邀請老牌影星哈里遜福特(Harrison Ford)親自頒獎。

現年80歲的米蘭以2006年電影「黛妃與女皇」(The Queen)劇中精湛演技，榮獲奧斯卡影后，還獲得過三座金球獎，今年則憑藉電視劇「黑幫領地」(MobLand)第四次入圍金球獎，她在致詞時指出：「有人告訴我，地密爾獎是對我職業生涯的認可，但我更願意把它視為對人生的肯定，對人生的回顧、也是對人生的享受，是對人生的汗水揮灑，也是對未來人生的期盼。」

隨後米蘭以充滿戲劇張力的語調向一眾同行女星致意：「有些女性一直激勵我，並將永遠激勵，有些人名字則讓我銘記於心，瑪丹娜(Madonna)、芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)、雪兒(Cher)、莎拉傑西卡派克、梅莉史翠普(Meryl Streep)，名字以K開頭的凱特(Kate)與C開頭的凱特(Cate)，以及至高無上的女神薇拉戴維斯(Viola Davis，頒獎人之一)。」

金球獎 凱特 奧斯卡

上一則

「誠實診療室」3重量級大咖福伯、米高福克斯驚喜合體

下一則

才爆「被劈腿」… 向涵之室內抽菸被拍 發文道歉遭起底「不是第一次」

延伸閱讀

談藝／搜集700廢輪圈 變身藝術品

談藝／搜集700廢輪圈 變身藝術品
2人年收入8.5萬英鎊也分不開 英國夫妻掀離婚不分居潮

2人年收入8.5萬英鎊也分不開 英國夫妻掀離婚不分居潮
夫妻年收可觀也離不起婚 英國吹「不分居離婚」風潮

夫妻年收可觀也離不起婚 英國吹「不分居離婚」風潮
英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業