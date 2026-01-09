貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

布魯克林(左)和妻子妮寇拉佩茲婚後感情甜蜜。(路透)

英國足球名將貝克漢 （David Beckham）長子布魯克林 貝克漢（Brooklyn Beckham）在結婚後，與父母關係急遽降溫，繼日前大動作刪除所有家族成員的Instagram帳號後，近日甚至已透過法律途徑正式切割聯繫。

根據綜合外媒報導指出，布魯克林於4年前迎娶出身豪門的妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）後，雙方家庭關係逐漸緊繃。最新消息更指出，布魯克林曾寄發法律函件給父母，明確要求貝克漢夫妻往後若有任何聯絡，必須全權交由律師處理，並禁止他們在社群平台上提及或標註自己。

知情人士透露，貝克漢夫婦始終希望修復親子 關係，多次主動提出與兒子、媳婦面對面溝通，盼能化解誤會，但始終未獲回應。相反地，布魯克林對父母的任何互動顯得極為敏感，據稱維多利亞僅在社群平台替他的貼文按讚，就被視為違反「停止聯繫」的要求，最終引爆布魯克林的不滿，直接封鎖父母以及弟妹的帳號。

由於社群互動全面中斷，外界一度誤以為只是家人之間未互相追蹤所致，實際內情直到貝克漢最小的兒子、20歲的克魯茲（Cruz Beckham）公開發聲才浮出水面。他曾在限時動態中無奈澄清，強調父母不可能主動封鎖親生兒子，直言真相是「他們被封鎖了，我也是」。

至於衝突的源頭，外界普遍將矛頭指向布魯克林與妮寇拉的婚禮。傳出當年妮寇拉原本希望由維多利亞親自操刀設計婚紗，但最終未能成行，導致她臨時改選其他品牌；婚禮當天，貝克漢家族友人馬克安東尼（Marc Anthony）在致詞時盛讚維多利亞是「現場最美的人」，被指讓新娘感到被忽視甚至羞辱，場面一度相當尷尬。

在林林總總的事件積累下，讓婆媳之間出現嫌隙，而布魯克林始終站在妻子立場，選擇力挺到底，與原生家庭的距離也因此越拉越遠。隨著誤解不斷加深，雙方不僅缺席彼此的重要節日與家族聚會，如今更上升到法律層面的往來限制，這段親子關係，顯然已陷入前所未見的境界。