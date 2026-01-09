我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

度完假還是覺得累？心理學家分享3個真正能減壓的方法

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「福伯」重磅回歸療癒神劇「誠實診療室」第3季 米高福克斯驚喜現身

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「誠實診療室」第三季將於1月28日全球首播。（圖／Apple TV提供）
「誠實診療室」第三季將於1月28日全球首播。（圖／Apple TV提供）

療癒神劇「誠實診療室」（Shrinking）第三季即將回歸，由經典美劇「追愛總動員」傑森席格（Jason Segel）與「印第安納瓊斯」哈里遜福特（Harrison Ford）領銜主演，兩人在劇中飾演師徒關係的心理治療師。

日前釋出最新預告和首波劇照搶先看，驚喜現身的還有重量級大咖「回到未來」系列米高福克斯（Michael J. Fox）驚喜現身，令人期待他與福伯的精采對手戲火花。

主要創作團隊「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso ）比爾勞倫斯（Bill Lawrence ）也分享第三季故事脈絡：「如果第一季談的是『悲傷』，第二季是『寬恕』，那麼第三季將聚焦於『向前邁進』。」

新一季的「誠實診療室」將帶領角色走出過往陰影，進入人生下一篇章，包括吉米準備面對女兒艾莉絲即將離家上學的心境轉折，以及各角色在經歷寬恕後，如何勇敢踏上屬於自己的全新旅程。「誠實診療室」第一、二季於 Apple TV 現正熱播中，第三季將於1月28日在 Apple TV 全球首播。

Apple 美劇

上一則

「驕陽似我」低開高走… 古早味偶像劇雖土 依然創下高熱度

下一則

董子健首執導筒… 「我的朋友安德烈」定檔 重逢老友劉昊然

延伸閱讀

谷歌母公司Alphabet被封「AI交易之王」分析師目標價370美元

谷歌母公司Alphabet被封「AI交易之王」分析師目標價370美元
蘋果Apple Card換發卡行：小摩接手200億美元未償放款 高盛止損退場

蘋果Apple Card換發卡行：小摩接手200億美元未償放款 高盛止損退場
在迪士尼樂園遭插隊男暴打 父親不還手：怕家人被趕出去

在迪士尼樂園遭插隊男暴打 父親不還手：怕家人被趕出去
日本可以用Apple Pay嗎？日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

日本可以用Apple Pay嗎？日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低