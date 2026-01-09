「福伯」重磅回歸療癒神劇「誠實診療室」第3季 米高福克斯驚喜現身

「誠實診療室」第三季將於1月28日全球首播。（圖／Apple TV提供）

療癒神劇「誠實診療室」（Shrinking）第三季即將回歸，由經典美劇 「追愛總動員」傑森席格（Jason Segel）與「印第安納瓊斯」哈里遜福特（Harrison Ford）領銜主演，兩人在劇中飾演師徒關係的心理治療師。

日前釋出最新預告和首波劇照搶先看，驚喜現身的還有重量級大咖「回到未來」系列米高福克斯（Michael J. Fox）驚喜現身，令人期待他與福伯的精采對手戲火花。

主要創作團隊「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso ）比爾勞倫斯（Bill Lawrence ）也分享第三季故事脈絡：「如果第一季談的是『悲傷』，第二季是『寬恕』，那麼第三季將聚焦於『向前邁進』。」

新一季的「誠實診療室」將帶領角色走出過往陰影，進入人生下一篇章，包括吉米準備面對女兒艾莉絲即將離家上學的心境轉折，以及各角色在經歷寬恕後，如何勇敢踏上屬於自己的全新旅程。「誠實診療室」第一、二季於 Apple TV 現正熱播中，第三季將於1月28日在 Apple TV 全球首播。