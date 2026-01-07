真人版「魔髮奇緣」選角出爐 樂佩顏值掀兩派論戰

我的頻道

記者陳穎／即時報導
真人版「魔髮奇緣」卡司曝光。(美聯社、迪士尼、Instagram)
迪士尼真人版電影「魔髮奇緣」（Tangled）日前宣布要拍真人版，女主角樂佩（Rapunzel）還一度傳出由BLACKPINK的Lisa演出，不過今天選角名單正式出爐，由21歲蒂根·卡芙特（Teagan Croft）與24歲麥洛·曼海姆（Milo Manheim）分別飾演女主角樂佩與男主角費林・雷德（Flynn Rider），消息一出引發影迷熱議。

「魔髮奇緣」原為2010年推出的動畫電影，故事描述擁有神奇長髮的公主樂佩，自小被囚禁在高塔中，直到遇上流浪大盜費林・雷德，人生從此翻轉。動畫版由曼蒂・摩爾與柴克瑞・李維配音，全球票房突破5.91億美元，並延伸推出2012年短片「魔髮奇緣之後」以及深受歡迎的迪士尼頻道動畫影集「樂佩的魔髮奇緣」。

蒂根·卡芙特特最廣為人知的作品是DC影集「泰坦」（Titans），她在劇中飾演「烏鴉」瑞秋・羅斯一角，深受粉絲喜愛。她也曾主演Netflix電影「逐夢大海」，飾演16歲挑戰單人環球航行的澳洲傳奇少女潔西卡・華森。

男主角麥洛・曼海姆，則是迪士尼觀眾的熟面孔，憑藉「殭屍高校生」（Zombies）系列累積高人氣。他同時也，並曾在「與星共舞」第27季拿下亞軍，展現全方位演藝實力。而且他其實還是星二代，是艾美獎與金球獎得主肯琳・曼罕（Camryn Manheim）的兒子。

「魔髮奇緣」最早於2024年12月傳出進入早期開發階段，如今選角塵埃落定，也成為迪士尼最新一部翻拍真人版的經典動畫。近年來，迪士尼已推出「獅子王」、「美女與野獸」、「阿拉丁」、「花木蘭」、「小飛象」、「小美人魚」、「白雪公主」與「星際寶貝：史迪奇」等真人版作品，其中「星際寶貝：史迪奇」更成為2025年首部全球票房突破10億美元的電影。

此外，真人版「海洋奇緣」也將於7月10日上映，由巨石強森回歸飾演半神毛伊，新人演員凱薩琳・拉加艾亞則出演莫娜，迪士尼真人版宇宙持續擴張中。

「魔髮奇緣」是2010年推出的動畫電影。(迪士尼提供)
迪士尼 艾美獎 澳洲

