妮可基嫚正式離婚 分產協議細節曝光 不必付贍養費

娛樂新聞組╱綜合報導
妮可基嫚(右)正式結束與齊斯艾本19年婚姻。（路透資料照片）
妮可基嫚(右)正式結束與齊斯艾本19年婚姻。（路透資料照片）

58歲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與57歲鄉村歌王齊斯艾本（Keith Urban）19年婚姻在去年9月底畫下句點，離婚程序本周已正式完成。

根據「Page Six」取得的法院文件顯示，孩子的監護權歸妮可基嫚，並會繼續像以往一樣居住在納許維爾。兩名分別17歲和15歲的女兒，在1年中將有306天與妮可同住，齊斯艾本每年則擁有59天的相處時間，等同於「每兩周一次周末探視」。

文件指出，妮可與齊斯艾本雙方月收入皆超過10萬美元，因此達成不支付扶養費的共識。同時，兩人也不互付贍養費，並各自負擔自己的律師費。至於財產分配，前夫妻決定以「雙方協議」方式處理，包含投資、銀行帳戶、車輛及私人財物等，原則上各自保留名下財產。目前尚不清楚兩人是否曾簽署婚前協議。

此次協議曝光，距離妮可於去年9月30日提出離婚僅數月時間，離婚理由為「不可調和的分歧」。知情人士曾向「太陽報」透露，兩人在分手前3年早已形同分居，各自過著獨立生活，妮可密集的拍片行程，加上齊斯艾本世界巡演，讓夫妻幾乎無法相聚。

另有消息指出，妮可曾在婚姻中協助齊斯艾本面對酒癮問題，並多次試圖挽救感情，但他已對這段關係心灰意冷。知情人士形容，妮可出於關心不斷確認齊斯艾本的狀態，卻也成為雙方的巨大壓力。

此外，齊斯艾本近期更被傳出已展開新戀情，對象疑似是年僅25歲的巡演吉他手瑪姬（Maggie Baugh）。他甚至在一段IG影片中，唱出疑似為妮可所寫的歌曲，卻將歌詞中的「寶貝」改成「瑪姬」，引發外界揣測。

妮可基嫚和齊斯艾本是近幾十年來，從澳洲崛起的兩大巨星；兩人在2005年於洛杉磯相識，隨後於2006年在雪梨結婚；在長達19年的婚姻生活中，無論是齊斯艾本陪伴妮可基嫚出席奧斯卡頒獎典禮，還是妮可基嫚陪伴齊斯艾本出席鄉村音樂學院獎(Academy of Country Music Awards)等音樂盛事，兩人一直都是紅毯上的常客；這對銀色夫妻還曾公開但充滿愛意地描述兩人婚姻中的一些困難，但當時幾乎沒有任何跡象顯示，兩人的關係將會以離婚收場。

奧斯卡 澳洲 洛杉磯

