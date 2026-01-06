「驚聲尖笑」女星驚傳驟逝 遺體有外傷死因成迷

珍‧特卡(後)2000年演出「驚聲尖笑」走紅。(摘自Dimension Films)

以「驚聲尖笑」（Scary Movie）走紅的好萊塢演員、健美運動員珍‧特卡（Jayne Trcka）驚傳離世，享壽62歲。她於12月12日在加州聖地牙哥 辭世，消息曝光後令影迷與健美界震驚不已。

聖地牙哥法醫辦公室發言人向外媒證實，特卡遺體確實有外傷痕跡，但目前尚無法判定確切死因，仍待進一步調查。外媒指出，特卡的兒子表示，母親生前並無已知的重大疾病或健康問題，死訊來得十分突然。

珍‧特卡於2000年上映的「驚聲尖笑」中飾演角色曼恩女士(Miss Mann)，這也是她的首部電影作品。該片由安娜法瑞絲、馬龍韋恩斯、尚恩韋恩斯、蕾吉娜霍爾與卡門伊萊克特拉主演，成為千禧年最具代表性的惡搞喜劇之一。

在踏入影壇之前，特卡早已是健美界的知名人物，曾於1980年代參加多項健美賽事，並登上「Flex」、「MuscleMag International」、「Women’s Physique World」等多本健身雜誌，擁有亮眼成績。近年來，她淡出演藝圈，轉而從事房地產 經紀工作。如今傳出噩耗，也讓不少影迷回憶起她在「驚聲尖笑」中極具辨識度的演出。

「驚聲尖笑」系列自2000年首集推出後，陸續於2001年、2003年、2013年推出續集，第6集則預計於今年6月上映，並傳出多位原班人馬將回歸演出。