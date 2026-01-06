我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI記憶體股狂漲 道指、史坦普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

19年婚姻正式告終 妮可基嫚離婚協議細節曝光 驚爆獨守空閨3年

記者陳穎／即時報導
妮可基嫚(右)正式結束與齊斯艾本19年婚姻。(美聯社)
妮可基嫚(右)正式結束與齊斯艾本19年婚姻。(美聯社)

58歲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與57歲鄉村歌王齊斯艾本（Keith Urban）19年婚姻在去年9月底畫下句點，離婚程序已於本周二正式完成。

根據「Page Six」取得的法院文件顯示，雙方同意放棄子女扶養費與配偶贍養費。兩名分別17歲和15歲的女兒，在1年中將有306天與妮可同住，齊斯艾本每年則擁有59天的相處時間，等同於「每兩周一次週末探視」。

文件指出，妮可與齊斯艾本雙方月收入皆超過10萬美元，因此達成不支付扶養費的共識。同時，兩人也不互付贍養費，並各自負擔自己的律師費。至於財產分配，前夫妻決定以「雙方協議」方式處理，包含投資、銀行帳戶、車輛及私人財物等，原則上各自保留名下財產。目前尚不清楚兩人是否曾簽署婚前協議。

此次協議曝光，距離妮可於去年9月30日提出離婚僅數月時間，離婚理由為「不可調和的分歧」。知情人士曾向「太陽報」透露，兩人在分手前3年早已形同分居，各自過著獨立生活，妮可密集的拍片行程，加上齊斯艾本世界巡演，讓夫妻幾乎無法相聚。

另有消息指出，妮可曾在婚姻中協助齊斯艾本面對酒癮問題，並多次試圖挽救感情，但他已對這段關係心灰意冷。知情人士形容，妮可出於關心不斷確認齊斯艾本的狀態，卻也成為雙方的巨大壓力。

此外，齊斯艾本近期更被傳出已展開新戀情，對象疑似是年僅25歲的巡演吉他手瑪姬（Maggie Baugh）。他甚至在一段IG影片中，唱出疑似為妮可所寫的歌曲，卻將歌詞中的「寶貝」改成「瑪姬」，引發外界揣測。

奧斯卡

上一則

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

下一則

「驚聲尖笑」女星驚傳驟逝 遺體有外傷死因成迷

延伸閱讀

「怪獸電力公司」狂粉 24年收藏塞滿家中各角落

「怪獸電力公司」狂粉 24年收藏塞滿家中各角落
陳妍希談姐弟戀 疑暗酸陳曉「像寶寶」

陳妍希談姐弟戀 疑暗酸陳曉「像寶寶」
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫

陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂