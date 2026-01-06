「甜茶」評論家選擇獎稱帝 潔西伯克利封后

「甜茶」提摩西夏勒梅以「橫衝直闖」奪下影帝。(美聯社)

2026年第31屆評論家選擇獎揭曉，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）入魂「橫衝直闖」（Marty Supreme）桌球天才，擊敗「一戰再戰」（One Battle After Another）的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、「藍月終曲」（Blue Moon）的伊森霍克（Ethan Hawke）等人，成功奪下影帝。他在台上甜蜜向女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）放閃：「謝謝我交往三年的伴侶，我愛妳。」

評論家選擇獎被視為奧斯卡風向球，本屆頒獎典禮由雀兒喜韓德勒（Chelsea Handler）第四度擔任主持。「罪人」（Sinners）以17項入圍領跑，最終獲得四項大獎，與「科學怪人」（Frankenstein）並列最大贏家。

「甜茶」首度摘下影帝，謙虛感謝一起入圍的前輩，並感謝劇組成員，直言「沒有你們就沒有我」。他並向導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）喊話說，「賈許，你說了一個有缺陷、卻能引發共鳴的夢想故事。你沒有教訓觀眾什麼是對錯，我覺得我們都應該說這樣的故事，感謝你讓我實現這個夢想。」

30歲的提摩西夏勒梅曾兩度入圍奧斯卡獎 ，但都與獎無緣，如今在影評人大獎登頂，大大提升了他在本屆奧斯卡得獎的機會。

潔西伯克利抱走影后大獎時笑開懷。（路透）

影后則由潔西伯克利（Jessie Buckley）憑藉「哈姆奈特」（Hamnet）抱走，她特別感謝該片的華裔 導演趙婷，「謝謝妳告訴我說故事的力量」。

李奧納多雖與影帝擦身而過，但「一戰再戰」獲得最佳影片和最佳導演大獎，仍讓全劇組興奮不已，全體起立開心吶喊。

台灣電影也有亮點，「左撇子女孩」入圍最佳外語片，童星葉子綺同時角逐最佳新演員。雖然最終兩項獎項分別由巴西電影「這不只是個間諜 故事」（The Secret Agent）以及「罪人」的邁爾斯卡頓（Miles Caton）奪下，但葉子綺以白色洋裝亮相紅毯，甜美可愛的模樣仍成為全場焦點。

音樂與動畫方面，風靡全球的「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）以夯曲「Golden」獲得最佳歌曲，該片並擊敗「動物方城市2」（Zootopia 2）、「地球特派員」（Elio），成功抱走最佳動畫獎。EJAE致詞時感性分享創作心境，表示「Golden」的誕生過程，彷彿讓她透過角色的人生旅程，重新審視自己的生命軌跡。