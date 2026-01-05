李奧納多獲棕櫚泉成就獎 度假遇委國禁航 無法趕回領獎

李奧納多透過預錄影像出現在頒獎舞台。（美聯社）

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)日前獲頒棕櫚泉影展(Palm Springs Film Festival)成就獎，不過受到委內瑞拉 領空禁航的影響，讓身在加勒比海度假的他無法及時趕回加州領獎。

美聯社報導，李奧納多透過預錄影帶出現在頒獎現場，除了強調電影院 存在價值，還重申電影創作比內容更加重要：「如今原創電影製作和保護變得更加困難，電影本身依然重要，但重要的不是內容而是電影院，電影是由人們創作的故事，應該在黑暗的放映廳以集體體驗方式呈現。」

由於美軍襲擊委內瑞拉首都，導致加勒比海的航班取消，結果在當地度假的李奧納多無法搭機回國，參加頒獎典禮，只好由「一戰再戰」(One Battle After Another)的合作女星雀絲茵菲妮蒂(Chase Infiniti)與堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)代為領獎。

另外好萊塢 男神提摩西夏勒梅(Timothèe Chalamet)則榮獲聚光燈獎(Spotlight Award)，獲獎感言重申新片「橫衝直闖」(Marty Supreme)劇中主角為追求卓越、最終實現夢想的勵志故事。

還有好萊塢影星伊森霍克(Ethan Hawke)獲頒終身成就獎(Career Achievement Award)，得獎感言除了感謝朋友和合作夥伴，也不忘緬懷英年早逝的演員瑞凡費尼克斯(River Phoenix)：「今天我站在這裡，是所有幫助我成長的人共同努力的成果。」

至於女演員沙漠棕櫚成就獎(Desert Palm Achievement Award)則頒給女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)，上台致詞特別感謝李奧納多：「是他激勵我成為演員，能夠獲獎真是太棒，獎項名稱和他一樣，感覺就像與他一起分享。」