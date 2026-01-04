威爾史密斯被控性騷 男音樂人：不敢回房「怕被迫發生關係」

威爾史密斯被控性騷擾。（美聯社）

57歲好萊塢巨星威爾史密斯 （Will Smith）近日遭一名男性巡演小提琴手提起訴訟，指控其涉及性騷擾 及不當解雇。原告為曾參加「美國達人秀」（America’s Got Talent）的音樂人布萊恩・金・約瑟夫（Brian King Joseph），他在訴狀中指控史密斯有「掠奪性行為」，並稱對方刻意「培養、引導」他，以進行「進一步的性剝削」；威爾史密斯已透過律師全面否認所有指控。

根據訴狀內容，約瑟夫於2024年12月首次在一場演出中與史密斯合作，之後被邀請加入其2025年巡演，甚至獲承諾參與史密斯即將推出的新專輯。訴狀指出，史密斯曾對他表示「你和我之間有一種特別的連結」，並逐漸增加與他單獨相處的時間。

然而在巡演期間，約瑟夫聲稱某晚返回飯店房間時，發現有人「非法進入」房內，並留下手寫字條、濕紙巾及一瓶HIV藥物。字條內容寫道：「布萊恩，我最晚5點半回來，只有我們（畫了一顆心），Stone F。」

約瑟夫因擔心有人會回到房內「與他發生性行為」，隨即通報飯店保全及史密斯的巡演管理團隊。但他指控，自己不但未獲保護，反而遭巡演管理層羞辱，最終被解雇、退出演出。訴狀中提到，一名巡演管理人員甚至將事件歸咎於他，並對他說：「所有人都告訴我，你說的事情是假的，什麼都沒發生，是你自己編造的。」

約瑟夫表示，該事件導致他罹患創傷後壓力症候群（PTSD）等心理健康問題，經濟狀況與職業聲譽也受到嚴重打擊。他強調，自己是在被「刻意引導」的情況下，預期會遭遇進一步的性剝削。

對此，威爾史密斯的律師向「每日郵報」發表聲明，強烈駁斥相關說法，直指指控「毫無根據」。他表示：「約瑟夫先生對我當事人的指控是虛假、無事實依據且極不負責任的。我們完全否認，並將運用一切法律手段澄清真相。」據悉，該訴訟已於本周二正式向加州 洛杉磯郡高等法院提出，後續發展備受外界關注。