馬杜洛遭美軍被捕 Netflix男星：委內瑞拉從未如此開心

委內瑞拉裔瑞典籍歐瑪魯德伯格開心總統被美軍逮捕。(路透資料照片)

委內瑞拉 總統馬杜洛 與妻子日前被美軍逮捕，押解至美國受審，消息震驚國際。而Netflix影集「王儲的選擇」男星、委內瑞拉裔瑞典 籍歐瑪魯德伯格（Omar Rudberg）在社群平台上公開表達喜悅，稱「我這輩子從沒看過委內瑞拉人這麼開心！」

歐瑪在X（前推特）發文指出，自己與家人都為此欣喜若狂，「我媽媽很開心，我認識的委內瑞拉人，今天沒有一個人是不快樂的。」他同時在IG限動分享馬杜洛戴眼罩、上銬的照片，並附上「丟垃圾」的符號，表達對馬杜洛的唾棄。

出生於卡拉卡斯的歐瑪，六歲隨母親移居瑞典，曾是男子團體成員，後單飛發片，2021年起演出Netflix影集「王儲的選擇」以瑞典王子的祕密情人西蒙一角累積高人氣，社群追蹤人數破百萬。去年12月，他也在諾貝爾和平獎展覽獻唱歌曲「委內瑞拉」(Venezuela)，向致力推動委內瑞拉民主的反對派領袖馬查多（María Corina Machado）致敬。

歐瑪表示，他長期關注委內瑞拉人民困境，也曾出錢協助家人離開當地。他在社群上直言：「我真希望這些年來，當馬杜洛政權讓人民挨餓、殺害自己的人民時，世界也能給予同樣的關注與力量。」他並在TikTok上分享演唱影片，寫道：「我的心與委內瑞拉同在。我愛你，我的委內瑞拉。我希望你和所有委內瑞拉人民都擁有最好的未來。」