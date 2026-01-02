我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

桃莉芭頓要在田州公路休息區設驛站 推薦家鄉旅遊景點

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄉村音樂天后桃莉芭頓。(路透資料照)
鄉村音樂天后桃莉芭頓。(路透資料照)

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)近年淡出舞台，但依然熱衷公益活動，近日大方公開分享家鄉納許維爾(Nashville)私房景點，並與有關單位合作推出公路休息站設點計畫，希望帶動當地旅遊熱潮。

據福斯新聞網(Fox News)報導，芭頓近日宣布名為「Dolly's Tennessean Travel Stops」計畫，重新打造田納西州公路休息站，從康納斯維爾(Cornersville)旗艦站開始，納入全新設計的娛樂元素，讓旅客在旅途中感受南方熱情的待客之道，吸引更多人踏上「音樂之城」旅程。

芭頓聲明強調大半人生都在公路度過，「更準確的說法是在巴士上」，因此除了公路休息站，還透過專訪主動介紹納許維爾的私房景點，尤其與其音樂事業密不可分的廣播節目Grand Ole Opry。

這個由海伊(George D. Hay)於1925年11月28日創立的鄉村音樂廣播節目，最初名為「WSM穀倉舞會」(WSM Barn Dance)，兩年後改為現名，由於節目聲名大噪，1943年移至位於納許維爾市中心「萊曼音樂廳」(Ryman Auditorium)播出，並於1974年在市中心以東約10哩處，興建專屬劇院與鄉村音樂園區「奧普里蘭」(Opryland)。

芭頓在1969年獲邀加入Grand Ole Opry之後曾經多次演出，如今該節目已獲金氏世界紀錄認證「全球播出時間最長的廣播節目」。

此外，芭頓點名知名鄉村酒吧「Tootsie's Orchid Lounge」，透露早年找不到藝人的話，「他們很可能就在Tootsie's」，該酒吧也是芭頓與多位歌手合作拍攝綜藝節目Dolly的場地。

至於喜歡漫遊城市的旅客，芭頓推薦約翰西根塔勒人行橋(John Seigenthaler Pedestrian Bridge)，這座全長約0.59哩的鋼桁架橋，橫跨坎伯蘭河(Cumberland River)以連結東納許維爾與市中心，可飽覽納許維爾市區天際線，深獲芭頓青睞，並於2011年在橋上拍攝單曲Together You & I的音樂錄影帶。

田納西州

上一則

台本土劇女星元旦突報喜 神秘老公身分揭曉

延伸閱讀

入獄多達40次… 鄉村歌手果凍捲改過自新 獲田州州長特赦

入獄多達40次… 鄉村歌手果凍捲改過自新 獲田州州長特赦
貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟
CNN分析：共和黨守住田州眾院席次 未來選舉仍面臨考驗

CNN分析：共和黨守住田州眾院席次 未來選舉仍面臨考驗
田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」