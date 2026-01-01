擁特殊連結？威爾史密斯爆驚天醜聞 性騷、不當解雇男小提琴手

威爾史密斯近日遭控性騷、不當解雇。（路透）

奧斯卡 影帝威爾史密斯 （Will Smith）近日捲入醜聞。一名曾參與其巡演的小提琴手布萊恩金約瑟夫（Brian King Joseph）提起訴訟，指控威爾涉及性騷擾 、不當解雇及報復行為。

根據「綜藝報」（Variety）報導指出，約瑟夫在遞交的訴狀中，將威爾史密斯及其相關公司 Treyball Studios Management 列為共同被告。他指控威爾史密斯在去年春季舉行的「Based on a True Story：2025巡演」期間，刻意拉近關係、進行所謂的「培養與引導」。

訴狀指出，雙方最初於2024年11月建立合作關係，當時威爾邀請約瑟夫在聖地牙哥的一場演出中登台，之後更進一步邀請他加入2025年的巡演陣容，並參與即將推出的新專輯錄製。隨著互動增加，約瑟夫指控威爾多次表達兩人之間「擁有特殊連結」，並聲稱這種關係是他與他人所沒有的。

另外，約瑟夫於2025年3月加入威爾巡演首波演出，在拉斯維加斯登台。當時主辦單位為樂手及工作人員統一安排飯店住宿，期間約瑟夫裝有房卡的包包一度失蹤數小時，最終由管理團隊尋回，而理論上能自由進出其房間的僅限管理層人員，也讓他萌生疑慮。

同日晚間，約瑟夫返回房間後發現房內疑似遭人未經允許進入，並留下數樣物品，包括濕紙巾、一瓶標示他人姓名的 HIV 藥物，以及一張署名「Stone F.」的便條紙，內容寫道：「布萊恩，我最晚 5:30 前會回來，只有我們（並附上一顆愛心）。」

約瑟夫認為此舉帶有威嚇意味，暗示將有人返回房間與他發生性行為。事件發生後，約瑟夫立即通報飯店保全與威爾的相關代表，並向警方報案。然而他表示，自己數日後反而遭到管理團隊成員羞辱，並被告知已遭解雇，對方更暗示整起事件全是他捏造。

訴狀中進一步指出，遭解雇後約瑟夫出現創傷後壓力症候群（PTSD）症狀，並蒙受實質經濟損失。他因此以性騷擾、不當解雇及報復為由提出訴訟，要求由陪審團裁定相關損害賠償金額。對於上述指控，威爾史密斯方面截至目前尚未對外回應。