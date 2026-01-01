我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

「洛基」希德斯頓報喜 訂婚3年升格2寶爸「我很幸福」

記者陳穎／綜合報導
湯姆希德斯頓（左）與未婚妻札薇艾希頓（右）迎接第二個孩子。（美聯社）

漫威電影「雷神索爾」系列中以「洛基」一角走紅全球的英國男星湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)，近日罕見分享家庭近況，證實與未婚妻、同為演員的札薇．艾希頓(Zawe Ashton)迎接第二個孩子，正式升格為二寶爸。

現年44歲的希德斯頓向來對私生活極為低調，近日接受「GQ」專訪時，被問及家庭話題，他感性形容迎接新生命是「最美麗、最深刻、震撼人心、徹底改變人生的經驗」，短短一句話，道盡成為父親後的巨大轉變。不過，他並未透露孩子的性別與確切出生時間。

湯姆希德斯頓和札薇．艾希頓在於2022年3月訂婚，同年10月低調迎來第一個孩子。一名知情人士曾向「Us Weekly」透露，希德斯頓與艾希頓初為人父母時雖然睡眠不足、手忙腳亂，但兩人對於成為父母感到無比喜悅，也相當享受家庭生活。

希德斯頓偶爾會在訪談中談及當爸爸的心境，他曾在Podcast節目「Happy Sad Confused」中坦言，成為父親對他造成「極為深刻的影響」，直言人生彷彿被分成「成為父親之前」與「之後」兩個階段。他更感性表示，家庭已成為人生的重心，「一切都改變了，我很幸福地活在這個『之後』」。

漫威

