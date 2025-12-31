觀影說劇／巨石強森受夠硬漢形象 靠這部戲扭轉人生

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
巨石強森（中）踏出舒適圈，打破既有形象，將所有情感與人生經驗傾注於本片演出當中。（圖／采昌國際多媒體提供）
電影「重擊人生」（The Smashing Machine）由好萊塢超級巨星巨石強森（Dwayne Johnson）領銜主演，他在影壇叱吒多年，向來以「動作巨星」、「無敵硬漢」的形象深植人心，他卻也坦承長年活在外界期待之下，反而變成一種受限、負擔而逐漸感到迷惘。

為觀眾帶來無數票房鉅片的巨石強森，近年開始對自我感到迷惘，表示：「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待之下。拍電影的幾十年來，大多不是那種我能卸下無敵形象、外界期待，不再扮演鼓舞人心的英雄強者電影。因此我期待很久，等待著能演出不同的角色。」

這也讓他決心踏出舒適圈，不將票房當成追逐的主要目標，而是迎接挑戰，他對此分享：「這個機會，讓我能去探索並觸及過去從未觸及的面向。我把所有一切，我的心與靈魂都傾注在這次的表演當中，全然敞開自己、撕開內心去演繹。」

放手一搏並徹底解放自我的演出，讓巨石強森坦言：「這是我職業生涯最具挑戰性的一趟旅程。」他並高興直呼：「這也是我感到最自由與最具成就感的角色，徹底改變了我的人生。」

值得一提的是，「重擊人生」也是巨石強森與艾蜜莉布朗，繼「叢林奇航」後再度攜手合作的新作。戲外是人生摯友的他們，在片中愛得濃烈卻也心碎糾結；極具張力的情感演繹，讓他們一致認同，正因為擁有堅定且默契的友誼，才能無所畏懼地完成本片拍攝。

艾蜜莉對此解釋：「這次要演繹如此複雜、充滿爆發力的情感關係，而不是『電影式戀情』，是真實、難以馴服的互相依存與衝突。因此當你和某個人如此熟悉時，其中蘊含的所有細膩、微妙的情感，都能被引流進角色當中。」

巨石強森也感同身受回應：「如果我和艾蜜莉不是摯友，我不知道我們能否走到那種境地。這份親密建立了信任，而信任又讓我們能夠展現脆弱，進而能無所畏懼地到達任何地方。」

電影「重擊人生」劇情描述在1990年代的格鬥世界裡，馬克克爾（巨石強森飾）以毀天滅地的爆發力橫掃擂台，被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本，在更殘酷的戰場上尋求下一場勝利。然而，真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔不僅吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾）的關係。爭吵、失控、心碎不斷上演，愛與人生在拳頭之外被擊得支離破碎。身心崩裂的他，為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥撐住破碎的身體，也一步步陷入藥物成癮的深淵。直到一場慘烈的敗北，讓他的名聲崩塌、感情破碎、人生全面瓦解。他再次透過麻醉藥逃避現實，卻因為藥物注射過量倒下，陷入死亡邊緣。此刻，他必須重新面對自我，是被這場毀滅徹底吞沒？還是重新站起。

巨石強森（右）坦言與摯友艾蜜莉布朗（左）的默契與友誼，才能讓他無所畏懼地完成拍攝。（圖／采昌國際多媒體提供）

