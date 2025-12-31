梅爾吉勃遜10年老少戀斷了 自爆1年前就分居

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
梅爾吉勃遜(右)與交往十年作家女友羅莎琳德羅斯宣布分手。（路透資料照片）
梅爾吉勃遜(右)與交往十年作家女友羅莎琳德羅斯宣布分手。（路透資料照片）

資深影星梅爾吉勃遜(Mel Gibson)與交往十年作家女友羅莎琳德·羅斯(Rosalind Ross)宣布分手，但未說明分手原因，僅表示大約一年之前已經分居。梅爾吉勃遜與相差34歲的羅斯2014年開始交往，育有一名8歲兒子拉爾斯(Lars)。

兩人對12月30日出刊的時人雜誌(People)發表分手聲明。梅爾吉勃遜發言人也對今日美國報證實分手消息。

梅爾吉勃遜在聲明中說：「結束我們生命當中的這個篇章雖然令人難過，但我們很有福氣擁有一個俊美的兒子，我們會盡可能善盡父母職責。」

梅爾吉勃遜的前妻是1970年代晚期拍攝「瘋狂麥斯」(Mad Max)之後認識的羅賓‧丹妮絲‧摩爾(Robyn Denise Moore)，育有七名兒女，但結婚26年之後於2006年分手。

曾以「英雄本色」(Braveheart)獲奧斯卡最佳影片與最佳導演的梅爾吉勃遜，離婚之後從2007年到2010年間與俄羅斯創作女歌手歐莎娜‧格里戈里耶娃(Oksana Grigorieva)交往。格里戈里耶娃2009年產下一女。

梅爾吉勃遜2016年接受「鏡報」(The Mirror)專訪時，談到與羅斯的「老少戀」。

當年60歲的他接受訪問時提到26歲女友時表示，年齡只是數字。他表示，女友是個成年人，兩人彼此欣賞，或許年齡差異會有問題，令人感到不安，「但是我們相處非常好，她真的是很特別的一個人」。

今日美國報報導，梅爾吉勃遜與羅斯的戀情關係，後來也發展成共同推出銀幕作品的工作夥伴。

真人真事改編的2022年電影「斯圖神父」(Father Stu)由梅爾吉勃遜主演，羅斯擔任編劇、導演。同片影星還有馬克華柏格(Mark Wahlberg)、賈姬韋佛(Jacki Weaver)、泰瑞莎魯伊茲(Teresa Ruiz)，全球票房收入約2160萬元。

