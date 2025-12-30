泰勒絲看未婚夫比賽 豪氣送600元現金給NFL工作人員

圖為凱爾西與泰勒絲今年1月賽後接吻。(美聯社)

流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）近日現身觀看NFL 球星在男友凱爾西（Travis Kelce）的比賽，並向堪薩斯城酋長隊主場、箭頭體育場（Arrowhead Stadium）的工作人員發送聖誕節 現金大禮。

一名球場工作人員羅賓（Robyn Gentry）在臉書分享：「泰勒絲跑來跑去向每個人說聖誕快樂，然後走到我面前，對我說：『非常謝謝你在聖誕節來上班，請收下這個，聖誕快樂。』我整個人愣住了，低頭一看手裡的東西……是600美元。」

羅賓寫道：「我當下立刻哭了出來，那是我兩周的薪水，我才剛為8個孩子買聖誕禮物，花了差不多的錢。」羅賓稱讚泰勒絲和凱爾西真的是非常善良、真誠又美好的人。

羅賓也分享，她一時之間甚至捨不得把這筆錢花掉，還上傳了一張裝框的100美元鈔票的照片。

她寫道：「我把其中一張裱起來了。目前還一分錢都沒花，但我想把這個故事分享給能和我一起珍惜這份感動的人。泰勒絲和凱爾西真的是非常善良、美好的人。」

泰勒絲一向大方行善，早前分別向「賑濟美國」(Feeding America)與「美國心臟協會」(AHA)各捐贈100萬元。此外，她也向美國錄音學院(Recording Academy)旗下的「音樂關懷」(MusiCares)「慷慨捐款」。