貝克漢長子才剛封鎖父母 同框岳父母過聖誕 網友難接受

記者廖福生／綜合報導
布魯克林（左）與岳父、岳母及妻子合照，掀起討論。（取材自IG）
布魯克林（左）與岳父、岳母及妻子合照，掀起討論。（取材自IG）

貝克漢長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham），日前無預警封鎖家族成員社群，爸媽弟妹全被他摒除在外，就連一年一度的聖誕佳節也缺席，反而和愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz）及岳父、岳母一起過節，甚至還發文曬出合照，讓全球網友都難以接受。

日前布魯克林貝克漢就被外媒發現，從個人Instagram帳號中移除所有家庭成員，包括父親大衛貝克漢（David Beckham）、母親維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、兩名弟弟羅密歐（Romeo）與克魯茲（Cruz），甚至連年僅14歲、三個月前才開通社群帳號的妹妹哈珀（Harper），也一併被封鎖。

根據多名知情人士透露，事件導火線疑似與社群互動有關。布魯克林平時常分享烹飪內容，日前維多利亞為他的一則烤雞影片按讚後，隨即引發他不滿，最終選擇封鎖所有家人。消息指出，布魯克林對外界的評論與關注感到厭煩，才會做出如此激烈的切割行為。

但布魯克林貝克漢在聖誕佳節，卻與愛妻妮可拉佩茲同時在Instagram分享多張團聚照片，圖中除了兩人親密合照外，布魯克林和岳父、岳母也同框，臉上堆滿微笑，完全不像剛與貝克漢家族撕破臉的景象。

兩人也發文寫下：「我們祝福大家聖誕快樂，新年快樂，充滿愛、和平與幸福！」一連串的切割行為，也坐實了貝克漢一家人之間的家庭裂痕已持續數月，目前仍未有解決契機。

在如此溫馨節日發文祝福，原該是溫暖開心的一件事，但布魯克林的行徑卻讓網友們看不下去，紛紛留言提醒：「為什麼你不向貝克漢家族表達愛」、「你只有一個爸爸和一個媽媽，布魯克林，他們都很愛你」另外，還有人感性勸說：「布魯克林，生命苦短，趕快回家看看你的爸媽吧！」

貝克漢 布魯克林 克魯茲

