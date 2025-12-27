我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明年紅藍卡處方藥大降價 ACA、白卡花費恐增114%

南加華男有大麻案底 面臨遣返 一招保住綠卡身分

喜劇明星泰勒佩瑞陷性侵風暴 遭男演員求償7700萬元

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喜劇明星兼製片人泰勒佩瑞。（美聯社）
喜劇明星兼製片人泰勒佩瑞。（美聯社）

喜劇明星兼製片人泰勒佩瑞(Tyler Perry)深陷性侵風暴，一名男演員出面指控遭其毒手並求償7700萬元，也是近期內第二起指控這位影業大亨利用好萊塢權勢性騷擾的案件。

據美聯社報導，原告羅德里奎茲(Mario Rodriguez)25日向加州法院指控遭到佩瑞多次不當性騷擾，並在其洛杉磯住所遭到性侵，並針對性侵、性騷擾和故意精神痛苦，要求索賠至少7700萬元；同時原告也控告片商獅門(Lionsgate)影業對於佩瑞涉及的不當行為視而不見。

獅門影業尚未做出回應，佩瑞則委任律師發表聲明否認所有指控。

根據起訴書，2014年原告在洛杉磯健身房結識一名訓練師，後者告知佩瑞希望得到原告電話號碼，以便商討演藝工作，隨後佩瑞鼓勵原告參加喜劇驚悚片「梅迪亞萬聖節」(Boo! A Madea Halloween，由派瑞執導、編劇、主演)試鏡，並強調：「認識我，有我在你身邊可不是一件壞事。」

原告不出意料獲得演出該片機會，還被邀請至佩瑞家中作客，兩人觀賞電影時，佩瑞趁機觸碰原告身體，訴訟書清楚描述發生在2016年、2018年和2019年等多起不當性騷擾，其中一次佩瑞膽大包天試圖解開原告褲子，還有一次佩瑞直接拿起原告的手放在自己生殖器上，事後曾多次贈與原告5000元現金。

羅德里奎茲表示，雖然曾經極力抵抗性騷擾，但直到另一名男演員狄克森(Derek Dixon)提出類似指控，才決定挺身而出，為自己討回公道。

報導指出，今年6月狄克森控告佩里，指控在參與佩瑞製作的電視劇The Oval和Ruthless時遭到性騷擾，該案最初由洛杉磯高等法院受理，但隨後移至喬治亞州聯邦法院，也是佩瑞工作室所在地。

性騷擾 洛杉磯 加州

上一則

震撼好萊塢 約翰屈伏塔兒子變貓王孫子 卵子交易掀身世風暴

延伸閱讀

凱蒂佩芮前夫遭控性侵 拒不認罪…受害增至6女

凱蒂佩芮前夫遭控性侵 拒不認罪…受害增至6女
凱蒂佩芮前夫遭6女控性侵 他保釋堅持不認罪

凱蒂佩芮前夫遭6女控性侵 他保釋堅持不認罪
德國驚傳丈夫下藥性侵妻子還錄影上網 法院判囚8年半

德國驚傳丈夫下藥性侵妻子還錄影上網 法院判囚8年半
趁他倆酒醉 男大生性侵室友女友 遭判3年2月

趁他倆酒醉 男大生性侵室友女友 遭判3年2月

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
貴陽保時捷關店 總經理帶頭連夜搬空「跑路」

貴陽保時捷關店 總經理帶頭連夜搬空「跑路」