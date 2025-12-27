我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節即刻救援 德州父用手機「這功能」救出被綁架女兒

「家族理財辦公室」管理5.5兆元財富 華爾街新投資力

震撼好萊塢 約翰屈伏塔兒子變貓王孫子 卵子交易掀身世風暴

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
約翰屈伏塔和已故妻子凱莉育有3名子女。（美聯社）
約翰屈伏塔和已故妻子凱莉育有3名子女。（美聯社）

好萊塢再掀震撼彈。一起最新曝光的民事訴訟文件中，出現驚人指控，聲稱「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的外孫女、女星萊莉・基奧（Riley Keough）其實是影星約翰屈伏塔（John Travolta）最小兒子的「捐卵生母」。相關說法尚未獲得證實，已引發外界譁然。

根據「太陽報」取得的訴訟文件內容提及屈伏塔與已故妻子凱莉（Kelly Preston），並暗示她可能並非其15歲兒子班傑明（Ben Travolta）的生母。

訴狀文件中聲稱，貓王已故歌手女兒麗莎瑪麗・普里斯萊（Lisa Marie Presley）的前夫麥可・洛克伍德（Michael Lockwood）透露，屈伏塔的妻子凱莉無法自行懷孕，屈伏塔夫婦曾考慮使用麗莎瑪麗的卵子。

訴狀進一步指稱，後來屈伏塔決定不使用麗莎瑪麗的卵子，原因是他們「不想要『帶有海洛因的卵子』」，影射麗莎瑪麗生前曾被報導有藥物成癮問題。文件聲稱，最終是由麗莎瑪麗的女兒萊莉・基奧捐出卵子，讓凱莉成功懷孕並於2010年迎來兒子班傑明。

訴訟還指控，萊莉為此「獲得一輛舊款Jaguar汽車，並收取約1萬至2萬美元報酬」。文件中甚至提到一張照片，顯示萊莉與班傑明一同出現在屈伏塔位於緬因州的住所。另有指控稱，簡訊對話中曾將班傑明稱為普莉希拉的「漂亮曾孫」。

若相關說法屬實，班傑明將成為艾維斯的曾外孫，不過這些內容皆來自第三方轉述，尚未被證實。普莉希拉・普里斯萊已公開抨擊相關指控「荒謬且不道德」。

此外，訴狀也提到，2010年間屈伏塔曾在事業面臨性騷擾指控風波（屈伏塔已否認）時，接觸普萊斯萊家族，試圖「挽救演藝事業」，但此事與卵子捐贈指控是否相關仍不明朗。

約翰屈伏塔與凱莉於1991年結婚，育有三名子女：現年25歲的女兒艾拉（Ella）、長子傑特（Jett）還有幼子班傑明。傑特於2009年在巴哈馬度假期間因癲癇發作不幸離世，年僅16歲；凱莉則於2020年因乳癌病逝，享年57歲。

性騷擾 乳癌 緬因州

上一則

初代美妝網紅驚傳驟逝 11歲出道改寫全球美妝史 得年29歲

延伸閱讀

嫌航空公司行李費貴 「裸飛」成新潮流 有人登機只帶手機、錢包

嫌航空公司行李費貴 「裸飛」成新潮流 有人登機只帶手機、錢包
前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員

前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員
約翰屈伏塔么兒是貓王曾外孫？訴訟文件爆料曾獲「她」捐卵

約翰屈伏塔么兒是貓王曾外孫？訴訟文件爆料曾獲「她」捐卵
酋長隊沒進季後賽 泰勒絲、凱爾西「超級盃甜蜜擁吻」無緣重現

酋長隊沒進季後賽 泰勒絲、凱爾西「超級盃甜蜜擁吻」無緣重現

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控