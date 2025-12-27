震撼好萊塢 約翰屈伏塔兒子變貓王孫子 卵子交易掀身世風暴

約翰屈伏塔和已故妻子凱莉育有3名子女。（美聯社）

好萊塢再掀震撼彈。一起最新曝光的民事訴訟文件中，出現驚人指控，聲稱「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的外孫女、女星萊莉・基奧（Riley Keough）其實是影星約翰屈伏塔（John Travolta）最小兒子的「捐卵生母」。相關說法尚未獲得證實，已引發外界譁然。

根據「太陽報」取得的訴訟文件內容提及屈伏塔與已故妻子凱莉（Kelly Preston），並暗示她可能並非其15歲兒子班傑明（Ben Travolta）的生母。

訴狀文件中聲稱，貓王已故歌手女兒麗莎瑪麗・普里斯萊（Lisa Marie Presley）的前夫麥可・洛克伍德（Michael Lockwood）透露，屈伏塔的妻子凱莉無法自行懷孕，屈伏塔夫婦曾考慮使用麗莎瑪麗的卵子。

訴狀進一步指稱，後來屈伏塔決定不使用麗莎瑪麗的卵子，原因是他們「不想要『帶有海洛因的卵子』」，影射麗莎瑪麗生前曾被報導有藥物成癮問題。文件聲稱，最終是由麗莎瑪麗的女兒萊莉・基奧捐出卵子，讓凱莉成功懷孕並於2010年迎來兒子班傑明。

訴訟還指控，萊莉為此「獲得一輛舊款Jaguar汽車，並收取約1萬至2萬美元報酬」。文件中甚至提到一張照片，顯示萊莉與班傑明一同出現在屈伏塔位於緬因州 的住所。另有指控稱，簡訊對話中曾將班傑明稱為普莉希拉的「漂亮曾孫」。

若相關說法屬實，班傑明將成為艾維斯的曾外孫，不過這些內容皆來自第三方轉述，尚未被證實。普莉希拉・普里斯萊已公開抨擊相關指控「荒謬且不道德」。

此外，訴狀也提到，2010年間屈伏塔曾在事業面臨性騷擾 指控風波（屈伏塔已否認）時，接觸普萊斯萊家族，試圖「挽救演藝事業」，但此事與卵子捐贈指控是否相關仍不明朗。

約翰屈伏塔與凱莉於1991年結婚，育有三名子女：現年25歲的女兒艾拉（Ella）、長子傑特（Jett）還有幼子班傑明。傑特於2009年在巴哈馬度假期間因癲癇發作不幸離世，年僅16歲；凱莉則於2020年因乳癌 病逝，享年57歲。