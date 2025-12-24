演出「六人行」多部影集 男星帕特芬恩抗癌3年去世

家屬與經紀人悲痛證實，芬恩(圖)22日晚間辭世。（取材自Instagram@mrpatfinn，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

喜劇演員帕特芬恩(Pat Finn)抗癌三年後辭世，享壽60歲。

「紐約郵報」報導，芬恩曾出演「左右不逢源」(The Middle)、「六人行」(Friends)、「歡樂單身派對」(Seinfeld)等多部熱門影集，深受觀眾喜愛。

家屬與經紀人悲痛證實，芬恩22日晚間10時30分辭世；芬恩2022年罹患膀胱癌，治療後一度穩定病情，後來復發且癌細胞 擴散；親友盛讚，「他在各方面都是一名真正的鬥士」。

喜劇演員傑夫戴伊(Jeff Dye)在社群「X平台」發文悼念芬恩具備「完美的幽默感」，形容芬恩對他而言「不只是明星，更是摯友。相約來世再見，像過去一樣搖擺、唱歌，甚至惡作劇」。

芬恩最廣為人知的角色，是2011年到2018年間在美國廣播公司(ABC)影集「左右不逢源」中飾演的「好人」比爾諾伍德(Bill Norwood)，他共出演23集。「左右不逢源」講述印第安納州一個工薪階層家庭的生活，主演包括帕特里夏希頓(Patricia Heaton)、尼爾弗林(Neil Flynn)、查理麥克德莫特(Charlie McDermott)等。

芬恩生於伊利諾州芝加哥 北郊埃艾文斯頓市(Evanston)，他就讀馬克特大學(Marquette University)期間曾與已故「周六夜現場」(SNL)喜劇明星克里斯法利(Chris Farley)一同打英式橄欖球，兩人後來在芝加哥加入「第二城」喜劇團(The Second City)並成為室友。

他早期演出哥倫比亞廣播公司(CBS)喜劇「喬治溫特秀」(The George Wendt Show)，但該劇集在1995年演出六集後告終。

芬恩接著陸續參演「風雲女郎」(Murphy Brown)、「德魯凱利秀」(The Drew Carey Show)、「70年代秀」(That '70s Show)，並於1998年在「歡樂單身派對」中飾演喬梅約(Joe Mayo)，2000年在「六人行」中飾演羅傑醫師(Dr. Roger)。

芬恩身後留下1990年結婚的妻子唐娜(Donna)，以及三名子女，分別為卡西迪(Cassidy)、凱特 琳(Caitlin)與萊恩(Ryan)。