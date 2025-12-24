我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

「美國隊長」當爸？克里斯伊凡重返復仇者聯盟 預告曝光

記者廖福生／綜合報導
克里斯伊凡抱著強褓中的嬰兒，臉上洋溢父愛。(YouTube截圖)
克里斯伊凡抱著強褓中的嬰兒，臉上洋溢父愛。(YouTube截圖)

漫威影業確定將於2026年推出「復仇者聯盟」新作「復仇者聯盟：末日崛起」(Avengers: Doomsday)，近日公開首支前導預告，「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)將重披戰袍回歸。

影片中，克里斯伊凡飾演的史蒂夫羅傑斯身穿牛仔褲與皮衣，帥氣騎著哈雷機車返家，隨後從行李箱中取出塵封已久的美國隊長戰袍，象徵往昔榮耀即將重現。而鏡頭一轉，克里斯伊凡抱著襁褓中的嬰兒，臉上洋溢父愛，格外令人期待未來的故事發展。

而片尾字幕則明確揭示史蒂夫羅傑斯回歸「復仇者聯盟：末日崛起」的字樣。預告最後則出現復仇者聯盟 Logo，並出現離正式上映時間2026年12月16日的倒數計時器，氛圍感十足。

此次漫威影業找回許多影迷們懷念的復仇者聯盟成員，原本主線故事已下線的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)將以「末日博士」一角回歸，加上克里斯伊凡確定回歸，另外官方同步釋出的主視覺海報中，也可見美國隊長手持雷神之槌的形象，接連的驚喜釋出，也讓人期待漫威是否能重返巔峰。

復仇者聯盟 漫威

上一則

82歲巴瑞曼尼洛認罹癌 稱及早發現「純屬幸運」

下一則

凱蒂佩芮前夫遭控性侵 拒不認罪…受害增至6女

延伸閱讀

與好萊塢競爭 新州最大製片廠破土

與好萊塢競爭 新州最大製片廠破土
女友是Swiftie 「尚氣」劉思慕求婚 找泰勒絲幫一把

女友是Swiftie 「尚氣」劉思慕求婚 找泰勒絲幫一把
娛樂／獅門影業新招：聘TikTok創作者當行銷

娛樂／獅門影業新招：聘TikTok創作者當行銷
挑戰Netflix 派拉蒙779億敵意收購華納 華納得知這樣說

挑戰Netflix 派拉蒙779億敵意收購華納 華納得知這樣說

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍