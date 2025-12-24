「美國隊長」當爸？克里斯伊凡重返復仇者聯盟 預告曝光

克里斯伊凡抱著強褓中的嬰兒，臉上洋溢父愛。(YouTube截圖)

漫威 影業確定將於2026年推出「復仇者聯盟 」新作「復仇者聯盟：末日崛起」(Avengers: Doomsday)，近日公開首支前導預告，「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)將重披戰袍回歸。

影片中，克里斯伊凡飾演的史蒂夫羅傑斯身穿牛仔褲與皮衣，帥氣騎著哈雷機車返家，隨後從行李箱中取出塵封已久的美國隊長戰袍，象徵往昔榮耀即將重現。而鏡頭一轉，克里斯伊凡抱著襁褓中的嬰兒，臉上洋溢父愛，格外令人期待未來的故事發展。

而片尾字幕則明確揭示史蒂夫羅傑斯回歸「復仇者聯盟：末日崛起」的字樣。預告最後則出現復仇者聯盟 Logo，並出現離正式上映時間2026年12月16日的倒數計時器，氛圍感十足。

此次漫威影業找回許多影迷們懷念的復仇者聯盟成員，原本主線故事已下線的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)將以「末日博士」一角回歸，加上克里斯伊凡確定回歸，另外官方同步釋出的主視覺海報中，也可見美國隊長手持雷神之槌的形象，接連的驚喜釋出，也讓人期待漫威是否能重返巔峰。