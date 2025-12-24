82歲巴瑞曼尼洛認罹癌 稱及早發現「純屬幸運」

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
巴瑞曼尼稱自己罹癌，但幸好及早發現。(路透資料照片)
巴瑞曼尼稱自己罹癌，但幸好及早發現。(路透資料照片)

創作歌手兼音樂製作人巴瑞曼尼洛(Barry Manilow)近日宣布自己確診罹患癌症，並表示醫師能及早發性病情「純屬幸運」。

這位「Copacabana」演唱者在Instagram上分享醫師如何發現他得了癌症。「正如你們許多人所知，我最近經歷了六周的支氣管炎，之後又復發了五周。」曼尼洛寫到，雖然他已經康復，並準備好重回舞台，在拉斯維加斯演出，「但我出色的醫師還是幫我安排核磁共振成像(MRI)檢查，確保一切正常。」

「MRI顯示我的左肺上有一個癌變病灶，需要切除。」他繼續說道，「能這麼早發現真是太幸運了(當然也多虧了一位醫術高明的醫師)。」

曼尼洛表示，他將會接受手術切除癌變部位；「醫師認為癌細胞沒有擴散，我正在接受檢查好確認他們的診斷，」他寫道，「就這樣而已，不用化療，不用放療；就只需要休養，看看『我愛露西』(I Love Lucy)的重播。」

曼尼洛表示，因為確診癌症，所以必須重新安排1月的演唱會，「很抱歉你們得改變計畫。」這位高齡82歲的歌手表示，他將「掰著手指頭數日子，盼著2月12日至14日情人節周末以及2026年全年，返回我在拉斯維加斯西門酒店的第二個家，舉辦我們的演唱會。」「我覺得2月的那個周末將會是一場盛大的派對！」他補充道。

