疑不滿母親 貝克漢長子布魯克林IG退追全家人

布魯克林貝克漢(左起)、妮可拉佩茲、維多利亞與大衛貝克漢同框的合照，近期可能不會再出現。(取材自Instagram)

貝克漢 長子布魯克林 貝克漢（Brooklyn Beckham）近日做出驚人之舉，他被外媒發現，已悄然從個人Instagram帳號中移除所有家庭成員，包括父親大衛貝克漢、母親維多利亞貝克漢、兩名弟弟羅密歐與克魯茲 ，甚至連年僅14歲、3個月前才開通社群帳號的妹妹哈珀，也一併被封鎖。

這一連串動作，被視為布魯克林與家人長期不合的最新、也是至今最公開的表現。消息指出，他不僅取消關注家人，也全面阻斷彼此在社群媒體上的聯繫，導致父母與手足完全無法透過公開平台得知他的近況。據了解，這段家庭裂痕已持續數月，布魯克林今年也因此缺席多場重要家族聚會。

每日郵報指出，多名知情人士透露，事件導火線疑似與社群互動有關。布魯克林平時常分享烹飪內容，日前維多利亞為他的一則烤雞影片按讚後，隨即引發他不滿，最終選擇封鎖所有家人。消息指出，布魯克林對外界的評論與關注感到厭煩，才會做出如此激烈的切割行為。

對此，貝克漢夫婦友人強調，無論關係多麼緊張，大衛與維多利亞都不可能主動取消關注兒子。一名接近夫妻倆的消息人士直言：「他們永遠不會停止愛布魯克林，也始終希望讓他知道這一點。這次的社群斷聯，讓他們非常心痛，但這並非出自他們的選擇。」

儘管如此，大衛近來仍多次透過社群釋出善意。他分享過與三個兒子的舊合照，試圖傳達修復關係的訊號；克魯茲也曾上傳與羅密歐的合影，表明兄弟情誼未曾改變。不過，截至目前，布魯克林方面尚未對外正式回應相關爭議，其經紀團隊亦未就家人說法作出說明。

布魯克林在社群平台上的舉動，再度引發外界對貝克漢家族關係緊張的關注。外界普遍認為，這次社群平台上的全面封鎖，已成為貝克漢家族關係惡化以來，最具象徵性的一個轉折點，也顯示雙方幾乎已無公開溝通管道。