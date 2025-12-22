「他真的很可愛」泰勒絲媽媽鼓勵她與凱爾西交往

我的頻道

世界新聞網／輯
凱爾西的媽媽唐娜（Donna Kelce）(左起)、泰絲的媽媽安德莉亞（Andrea Swift）與泰勒絲（Taylor Swift）今年1月觀看堪薩斯城酋長隊的比賽。（美聯社）
凱爾西的媽媽唐娜（Donna Kelce）(左起)、泰絲的媽媽安德莉亞（Andrea Swift）與泰勒絲（Taylor Swift）今年1月觀看堪薩斯城酋長隊的比賽。（美聯社）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的母親安德莉亞（Andrea Swift），原來是促成女兒與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）戀情的重要推手。

泰勒絲全新紀錄片系列「The End of an Era」第三、第四集在Disney+上線，進一步揭露她與堪薩斯城酋長隊近端鋒凱爾西之間的戀愛細節。

其中一個片段，泰勒絲回憶母親如何鼓勵她與凱爾西約會。

「我一直都不是那種會跟運動員交往的人，」泰勒絲在片中說道，「因為我本來就不是運動型的人，我總會想：『那我們要聊什麼？』」

安德莉亞在紀錄片中分享，她在女兒巡演期間瀏覽新聞時，看到凱爾西曾試圖在演唱會上送泰勒絲一條友誼手鍊的報導。她隨即向一位自稱是「酋長隊專家」的表親打聽凱爾西的背景，並立刻開始思考如何讓他與女兒見面。

「我打電話給我那位『堪薩斯城酋長隊專家』表妹蘿賓，問她：『跟我說說這個叫凱爾西的人。』」安德莉亞說，「她回答我：『天啊，他是世界上最好的人之一，而且你知道嗎？他非常愛他的媽媽。』我當下就想：『那我到底要怎麼讓泰勒絲去見他？』」

泰勒絲也回憶，母親當時打電話給她時的語氣是：「我知道你可能不會對這件事有好反應，但有一個男生……」安德莉亞立刻插話補充：「他真的很可愛。」

「你當時大概是跟我說，『你得開始嘗試做點不一樣的事。』」泰勒絲回憶道。

紀錄片中，泰勒絲也談到自己在巡演期間面臨的個人低潮。她透露，在巡演前半段，她經歷了兩段分手。

「巡演從來不是我人生中最困難的事，」泰勒絲說，「巡演反而讓我在生活一團亂的時候，找到存在的意義。男人會讓你失望，但時代巡迴演唱會永遠不會。」

她坦言，長期巡演一向讓感情經營變得困難，但與凱爾西的關係卻出現了轉變，「我們的工作性質、對工作的看法，以及彼此之間的理解，驚人地相似。」

她補充道：「凱爾西對於『盛大人生』這件事感到非常自在，因為他本來就活在其中，而且不是勉強接受，而是完全享受。」

