我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

下屆美國政府承認川普金卡嗎？中國富豪卻步

李奧納多不看自己電影 35年來沒看過「鐵達尼號」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱特溫絲蕾與李奧納多狄卡皮歐合演的「鐵達尼號」已成影史經典。(二十世紀影業提供)
凱特溫絲蕾與李奧納多狄卡皮歐合演的「鐵達尼號」已成影史經典。(二十世紀影業提供)

51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日語出驚人，親口坦承自己出道35年來，從未完整看過代表作「鐵達尼號」，消息一出震撼全球影迷。

李奧納多在「綜藝報」的招牌單元「Actors on Actors」中，與「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）對談時直言：「我其實從來沒有看過『鐵達尼號』。」珍妮佛勞倫斯當場露出難以置信的表情，立刻回應：「你現在去看一定會覺得很棒！」

不過，李奧納多語氣平靜地解釋：「我其實不太看自己演的電影。」他從小便踏入演藝圈，對於以觀眾視角回頭觀看自身作品並不習慣，這番話也透露出他一貫低調、內斂的創作態度。

該段訪談曝光後迅速在社群平台瘋傳，引發熱烈討論。網友驚呼：「李奧納多竟然沒看過自己的電影？」、「這也太不可思議了吧」。有人直言「李奧沒看過『鐵達尼號』是今天最震撼的娛樂新聞」。

「鐵達尼號」於1997年上映，製作成本約2億美元，全球票房突破22億美元，長年名列影史最賣座電影之一，更在奧斯卡金像獎橫掃11項大獎。片中，狄卡皮歐飾演貧窮卻浪漫的畫家「傑克」，一舉躍升為全球巨星，成為無數影迷心中的經典形象。

奧斯卡 好萊塢

上一則

蘇有朋摟范世錡照捲于朦朧命案 網怒：出賣靈魂

下一則

史蒂芬史匹柏神祕科幻新作《揭祕日》首支預告曝光

延伸閱讀

阿湯哥包場奏效「國寶」衝進奧斯卡15強

阿湯哥包場奏效「國寶」衝進奧斯卡15強
「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導叩關成功

「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導叩關成功
觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝

觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝
名導雷納夫婦遭兒殺害 演員爆料：他是「被寵壞的敗兒」

名導雷納夫婦遭兒殺害 演員爆料：他是「被寵壞的敗兒」

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏