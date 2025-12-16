這個女傭太火辣 「家弒服務」首映 席德妮史威尼爆乳搶鏡

席德妮史威尼15日出席新片「家弒服務」（The Housemaid）的洛杉磯首映會。（路透）

28歲的好萊塢 女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）15日出席新片「家弒服務」（The Housemaid）的洛杉磯 首映會，她身穿白色長禮服，爆乳藏不住，像是瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）化身。

電影「家弒服務」描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和丈夫安德魯（布蘭登斯克勒納 飾）的豪宅擔任幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。

席德妮史威尼與亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）為戲宣傳，接受Allure專訪時談到擇偶標準，她強調外表永遠比不過人格魅力。

亞曼達賽佛瑞問她：「你在談戀愛時，會在意外表嗎？」

史威尼回答：「我是喜歡打理得宜的男人。高挑、帥氣、有漂亮的眼睛、壯碩的手臂和手……」。

但話鋒一轉，當亞曼達賽佛瑞補充說「但如果個性不好呢？」史威尼立刻接話：「那他就不吸引人了。」

席德妮史威尼進一步強調，外表從來不是感情的決定性因素。「就算你是史上最性感的男人，只要個性爛，直接出局。」史威尼直言。

亞曼達賽佛瑞也表示認同：「如果你讓自我膨脹主導一切，那你就是個失敗者。」