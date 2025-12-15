「歡樂滿人間」范戴克歡慶百歲 笑喊我會活更久

喜迎百歲大壽，資深喜劇演員迪克范戴克身體十分硬朗。（美聯社）

資深喜劇演員迪克范戴克(Dick Van Dyke)參與演出的1964年電影「歡樂滿人間」(Mary Poppins)是許多影迷難忘的經典作品，這位影壇長青樹身體硬朗，日前歡喜迎接百歲大壽。

據美聯社報導，全美各地影院當天同步放映紀錄片「范戴克：百年慶典」(Dick Van Dyke: 100th Celebration，暫譯)，慶祝他百歲大壽，日前在加州 馬里布(Malibu)住家受訪時，范戴克坦承：「最有趣的就是不夠，連一百歲也不夠，你總是想活得更久，而我也打算這麼做。」

范戴克憑藉1961年至1966年哥倫比亞廣播公司(CBS)播出的「范戴克秀」(The Dick Van Dyke Show)成為當時最受歡迎的喜劇演員，尤其1964年拍攝「歡樂滿人間」，飾演操著倫敦東區口音的煙囪清潔工，更讓他一炮而紅，直到70多歲時仍在電視劇「謀殺診斷書」(Diagnosis: Murder)飾演醫生兼偵探。

范戴克不但深耕好萊塢，還活躍於百老匯，曾以音樂劇「歡樂今宵」(Bye Bye Birdie)榮獲東尼獎，也摘下葛萊美獎(Grammy)和四項黃金時段艾美獎 (Primetime Emmy)；去年高齡99歲的范戴克更憑藉肥皂劇「我們的日子」(Days of Our Lives)演出，成為日間艾美獎(Daytime Emmy)史上最年長得獎人。

范戴克透露：「我以前經常扮演老人，總是把他們演成脾氣暴躁、脾氣古怪的老頭，但實際並非如此，我不認識其他百歲老人，但我可以代表我自己。」於是其人生智慧集結成新書「百歲人生百條法則：樂觀主義者的幸福生活指南」(100 Rules for Living to 100: An Optimist's Guide to a Happy Life，暫譯)與影迷分享，並歸功54歲妻子、化妝師兼製片人愛琳·西爾佛(Arlene Silver)多年照顧：「她給了我活力、給了我幽默感以及各種各樣支持。」

1925年出生於密蘇里州 的范戴克從小就是個開心果，活到百歲對他而言毫無困難，並笑道：「我懷念行動自如，我的一條腿不知道怎麼回事，現在不管用了，但我仍在努力跳舞。」