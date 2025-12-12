導演瑞辛奇拿錢買豪車沒拍片 涉詐騙網飛1100萬罪成

美國導演卡爾艾瑞克瑞辛奇涉嫌收取Netflix1100萬美元製作費，卻從未完成作品，被判詐欺罪。（取材自IMDb）

好萊塢導演卡爾艾瑞克 瑞辛奇(Carl Erik Rinsch)，因收取Netflix 給的1100萬美元製作費，卻從未完成該作品，反將這筆錢揮霍一空，購買許多奢侈品被判罪，罪名包括電信詐欺、洗錢等多項罪名，瑞辛奇恐面臨最高90年的監禁。

據法庭紀錄和紐約聯邦檢察官發言人，這位因執導基努李維(Keanu Reeves)電影「浪人47」(47 Ronin)而成名的導演，被判犯下電信欺詐罪(wire fraud)、洗錢(money laundering)和其他等罪名。

瑞辛奇律師澤曼(Benjamin Zeman)則是在聲明中表示，認為該判決錯誤，且「這可能會開創一個危險的先例，讓那些捲入與資助者的合約和創作糾紛的藝術家，最終可能入因欺詐罪被聯邦政府起訴；本案的資助者就是全球最大的媒體公司之一」。

檢方聲稱，Netflix最初向瑞辛奇支付了約4400萬美元，來製作一部名為「White Horse」的未完成科幻劇；之後，瑞辛奇表示需要更多資金來完成該劇，Netflix於是又給了他1100萬美元。

但瑞辛奇卻沒有將這筆錢用於製作該作品，反而是將錢轉入個人帳戶，進行了一系列失敗的投資，在短短幾個月內就把1100萬美元損失掉近一半；隨後把剩餘的錢投入加密貨幣 市場，並把賺取的利潤存入了私人帳戶中。

檢察官指出，瑞辛奇接下來展開了一連串奢靡消費，買了五輛勞斯萊斯、一輛法拉利，價值65.2萬美元的手表和服裝以及29.5萬美元的豪華床上用品和床單，並用部分資金償還了自己約180萬美元的信用卡帳單。

現年48歲的瑞辛奇從未完成他承諾的作品；他的量刑聽證會預訂於4月舉行。

聯邦檢察官克雷頓(Jay Clayton)在聲明中表示，瑞辛奇「挪用了原本用於一檔電視節目的1100萬美元，並選擇將其用於投機性股票和加密貨幣交易；判決表明，當有人竊取投資者的錢財時，我們會追查資金流向，並追究其責任」。

報導指出，目前該部影集「White Horse」仍未完成製作，Netflix則對整起事件不予評論。瑞辛奇的辯護律師班傑明齊曼（Benjamin Zeman）則認為判決錯誤，並表示此案恐為藝術創作者與資方在創作與合約爭議中，帶來危險的司法先例。