患血癌又罹咽舌癌…「歡樂滿屋」喜劇演員積極化療

戴夫庫利爾（左）和湯姆漢克（右）早前在洛杉磯參加頒獎典禮。（路透資料照片）

喜劇演員戴夫庫利爾(Dave Coulier)去年才宣布罹患血癌，9日透露他又確診罹患與人類乳突病毒(HPV)相關的口咽舌癌，目前正積極接受治療。

以人氣經典情境喜劇「歡樂滿屋」(Full House)走紅的庫利爾，9日在「國家廣播公司新聞網」(NBC News)晨間節目「今日秀」(Today)中坦言，他於今年10月再次罹患另一種癌症 。

有線電視新聞網(CNN)報導，庫利爾最早於2024年11月宣布，罹患第三期「非何杰金氏淋巴瘤」(Non-Hodgkin lymphoma)。

醫院官網介紹，淋巴系統負責人體的免疫功能，而「非何杰金氏淋巴瘤」是淋巴細胞轉變成癌細胞 的疾病。淋巴瘤發生率在美國以男性4%與女性3%的年增率上升，其原因可能與病毒感染、放射線汙染、接觸溶劑、燃料等息息相關。

現年66歲的庫利爾表示，他接受為期7個月的化療後，在例行檢查中發現新的癌細胞。

庫利爾說：「我做了正子斷層掃描(PET scan)，原本只是例行檢查，結果發現我的舌根出現P16鱗狀細胞癌(P16-positive squamous cell carcinoma)。」

庫利爾指出，得知自己罹患另一種與先前診斷無關的癌症，簡直是「一大打擊」，情緒彷彿「坐上雲霄飛車」。

美國癌症協會(American Cancer Society)指出，P16鱗狀細胞癌與感染HPV第16型病毒(HPV-16)有關。

庫利爾表示，確診後已接受放射治療，療程預計於今年12月底結束。

庫利爾強調，這類癌症治癒率高，預後(prognosis)良好。他說：「及早發現救了我的命，不只是第一次，第二次也是。」