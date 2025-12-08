「實習醫生」漸凍症男星惡化 手無知覺、輪椅代步

艾瑞克丹恩因演出「實習醫生」的整形外科醫生走紅。（路透資料照片）

曾主演「實習醫生」艾瑞克 丹恩（Eric Dane），今年4月宣布確診罹患漸凍人症（ALS），近日他在公益組織IAMALS.org舉行的線上座談會上，首次公開病情近況與未來動向。現年53歲的他透露，因疾病導致手臂幾乎無法活動、語音出現改變，並需以輪椅代步，身心受到劇烈衝擊。

面對殘酷病程，艾瑞克情緒一度激動。他說：「在任何一天，我都有理由不開心。如果我走上樓、鑽進被窩哭兩周，應該沒有人會怪我。」但他同時強調，絕不因此放棄工作，「我仍有大腦、還能說話，所以我願意做任何演出。我不會因為疾病而放棄我的目的」。

艾瑞克坦言，未來可能會更多出演與ALS相關的角色，原因是現況已無法迴避，「觀眾看到我，不可能忽視眼前的事實，而我也能接受」。他日前在新劇「Brilliant Minds」中飾演一名罹患ALS的消防員，戲裡需要向前妻及女兒坦承病情。他說，演戲過程非常艱難，「因為那正是我正在真實經歷的事情，有時台詞難以說出口，但整體而言很具療癒感」。

艾瑞克曾在「早安美國」受訪時透露，右手已完全喪失機能，「再過幾個月左手也可能失去能力，這真的非常震撼。」他說自己起初只感到手部疲倦，以為是滑手機太多，但症狀逐漸惡化。經歷9個月檢查後，收到無法治癒的ALS確診通知，他直言：「那三個字母 永遠忘不掉。」

儘管病況持續惡化、手部功能逐漸流失，他仍表示，最害怕的不是失去行動能力，而是未來身體無法控制、意識仍保持清晰。但即便如此，艾瑞克強調自己會「繼續工作到最後一刻」，盼在疾病限制之下，仍能透過角色與觀眾連結。