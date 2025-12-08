我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

「實習醫生」漸凍症男星惡化 手無知覺、輪椅代步

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾瑞克丹恩因演出「實習醫生」的整形外科醫生走紅。（路透資料照片）
艾瑞克丹恩因演出「實習醫生」的整形外科醫生走紅。（路透資料照片）

曾主演「實習醫生」艾瑞克丹恩（Eric Dane），今年4月宣布確診罹患漸凍人症（ALS），近日他在公益組織IAMALS.org舉行的線上座談會上，首次公開病情近況與未來動向。現年53歲的他透露，因疾病導致手臂幾乎無法活動、語音出現改變，並需以輪椅代步，身心受到劇烈衝擊。

面對殘酷病程，艾瑞克情緒一度激動。他說：「在任何一天，我都有理由不開心。如果我走上樓、鑽進被窩哭兩周，應該沒有人會怪我。」但他同時強調，絕不因此放棄工作，「我仍有大腦、還能說話，所以我願意做任何演出。我不會因為疾病而放棄我的目的」。

艾瑞克坦言，未來可能會更多出演與ALS相關的角色，原因是現況已無法迴避，「觀眾看到我，不可能忽視眼前的事實，而我也能接受」。他日前在新劇「Brilliant Minds」中飾演一名罹患ALS的消防員，戲裡需要向前妻及女兒坦承病情。他說，演戲過程非常艱難，「因為那正是我正在真實經歷的事情，有時台詞難以說出口，但整體而言很具療癒感」。

艾瑞克曾在「早安美國」受訪時透露，右手已完全喪失機能，「再過幾個月左手也可能失去能力，這真的非常震撼。」他說自己起初只感到手部疲倦，以為是滑手機太多，但症狀逐漸惡化。經歷9個月檢查後，收到無法治癒的ALS確診通知，他直言：「那三個字母永遠忘不掉。」

儘管病況持續惡化、手部功能逐漸流失，他仍表示，最害怕的不是失去行動能力，而是未來身體無法控制、意識仍保持清晰。但即便如此，艾瑞克強調自己會「繼續工作到最後一刻」，盼在疾病限制之下，仍能透過角色與觀眾連結。

艾瑞克 字母

上一則

趙晴瘦成紙片人 粉絲：「來一陣風都容易被吹走」

下一則

「尖叫之夜」劉詩詩獎換給白鹿 粉絲怒了

延伸閱讀

重慶80後漸凍女靠眼球「打字」 為自己辦生命告別會

重慶80後漸凍女靠眼球「打字」 為自己辦生命告別會
為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假
追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4

追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點