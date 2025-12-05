我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

史嘉莉喬韓森20年前慘賠片「絕地再生」 如今網飛暴紅

娛樂新聞組╱綜合報導
史嘉蕾喬韓森力挺恩師伍迪艾倫。（歐新社）
史嘉蕾喬韓森力挺恩師伍迪艾倫。（歐新社）

導演麥可貝(Michael Bay)在2005年首次與執行製作史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)合作，拍攝了科幻動作片「絕地再生」(The Island)。

這部科幻動作片由伊旺麥奎格(Ewan McGregor)和史嘉莉喬韓森(Scarlett Johansson)主演，講述了兩位主角如何揭開自己身為複製人真實身份背後驚悚真相的故事；這部電影的製作成本高達1.25億元，但全球票房卻僅1.629億元，票房慘敗。

但20年後，這部電影在網飛(Netflix)上卻是大受歡迎，一直穩居該串流平台最受歡迎電影排行榜前十名。「Watch With Us」特地在此為你分析幾個，值得你在12月放假時，點開「絕地再生」來看的原因。

「絕地再生」整部電影或許沒有足夠的時間來充分塑造人物，但伊凡麥克格雷格和史嘉莉喬韓森兩人與生俱來的魅力，足以讓觀眾對兩人角色的命運感同身受；這能力也給兩人未來拍攝的作品帶來不少加成。

史嘉莉喬韓森的恩師，90歲的奧斯卡名導伍迪艾倫（Woody Allen）多年前遭前伴侶米亞法羅（Mia Farrow）指控性侵兩人年僅7歲的養女，雖然司法調查最終未成立，但仍重創他的名譽，遭好萊塢封殺。不過史嘉莉喬韓森近日卻又再度發聲力挺恩師。

史嘉莉喬韓森在2019年就公開表示：「我愛伍迪，也信任他，只要他願意，我隨時願意再合作。」6年後，史嘉莉喬韓森再被問起該事，依然保持立場不變，繼續聲援這位她視為導師的導演。

不過史嘉莉喬韓森也補充，懂得何時不該硬著來同樣重要：「我不是說你該保持沉默，而是有些時刻並不是你發聲的場合。隨著年紀增長，我愈來愈能理解這件事。」除了史嘉莉喬韓森外，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）等影壇人士，也都曾公開支持艾倫。

然而，伍迪艾倫今年9月受訪時，談起被好萊塢集體拒絕的經歷，坦言對外界迅速切割感到驚訝：「我以為只要稍微了解整件事的來龍去脈，大家就會覺得這裡面有些地方不太對勁吧。」

伍迪艾倫的「戀童」標籤撕不下來。（路透）
伍迪艾倫的「戀童」標籤撕不下來。（路透）

好萊塢 奧斯卡 克魯茲

上一則

馬修派瑞K他命致死案 涉案醫被判2年6月痛哭

下一則

「梟起青壤」鞭家擔當 顏卓靈甩甜美 解鎖「野性御姐」

延伸閱讀

「動物方城市2」影迷狂刷場 只為集滿6款限定角色鑰匙圈

「動物方城市2」影迷狂刷場 只為集滿6款限定角色鑰匙圈

張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人

張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人
全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景
伍迪艾倫被控「性騷養女」遭封殺 史嘉蕾喬韓森逆風挺

伍迪艾倫被控「性騷養女」遭封殺 史嘉蕾喬韓森逆風挺

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...