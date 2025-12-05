史嘉莉喬韓森20年前慘賠片「絕地再生」 如今網飛暴紅

史嘉蕾喬韓森力挺恩師伍迪艾倫。（歐新社）

導演麥可貝(Michael Bay)在2005年首次與執行製作史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)合作，拍攝了科幻動作片「絕地再生」(The Island)。

這部科幻動作片由伊旺麥奎格(Ewan McGregor)和史嘉莉喬韓森(Scarlett Johansson)主演，講述了兩位主角如何揭開自己身為複製人真實身份背後驚悚真相的故事；這部電影的製作成本高達1.25億元，但全球票房卻僅1.629億元，票房慘敗。

但20年後，這部電影在網飛(Netflix)上卻是大受歡迎，一直穩居該串流平台最受歡迎電影排行榜前十名。「Watch With Us」特地在此為你分析幾個，值得你在12月放假時，點開「絕地再生」來看的原因。

「絕地再生」整部電影或許沒有足夠的時間來充分塑造人物，但伊凡麥克格雷格和史嘉莉喬韓森兩人與生俱來的魅力，足以讓觀眾對兩人角色的命運感同身受；這能力也給兩人未來拍攝的作品帶來不少加成。

史嘉莉喬韓森的恩師，90歲的奧斯卡 名導伍迪艾倫（Woody Allen）多年前遭前伴侶米亞法羅（Mia Farrow）指控性侵兩人年僅7歲的養女，雖然司法調查最終未成立，但仍重創他的名譽，遭好萊塢 封殺。不過史嘉莉喬韓森近日卻又再度發聲力挺恩師。

史嘉莉喬韓森在2019年就公開表示：「我愛伍迪，也信任他，只要他願意，我隨時願意再合作。」6年後，史嘉莉喬韓森再被問起該事，依然保持立場不變，繼續聲援這位她視為導師的導演。

不過史嘉莉喬韓森也補充，懂得何時不該硬著來同樣重要：「我不是說你該保持沉默，而是有些時刻並不是你發聲的場合。隨著年紀增長，我愈來愈能理解這件事。」除了史嘉莉喬韓森外，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、潘妮洛普克魯茲 （Penelope Cruz）等影壇人士，也都曾公開支持艾倫。