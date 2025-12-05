觀影說劇╱葛萊美3度入圍歌手 菲爾威肯自豪獻聲「大衛」

「大衛：王者降臨」將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕。（圖／車庫娛樂提供）

「大衛：王者降臨」（原文片名：David）將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕。據媒體報導本片於美國上映3周前，預售票房已超過600萬美元，一舉創下Angel Studios的歷史紀錄。

「大衛：王者降臨」描述聖經中的重要人物，同時也是耶穌祖先的「大衛」，從一介牧羊少年到打倒巨人歌利亞、收服民心，最終成為大衛王的冒險故事。Angel Studios這回找來了曾榮獲三次葛萊美 獎提名、擁有多張白金唱片的知名歌手菲爾威肯（Phil Wickham）為成年大衛配音。

菲爾威肯於訪談中表示自己相當興奮能爭取這個角色，起初他不確定自己是否能得到這個角色：「後來我接到一通電話，對方說：『嘿，你被選中了。我們所有人都非常喜歡你帶來的表演，不僅僅是演技，還有你的精神。』一切就緒。從那時起，我們就一直在為此努力。」

威肯表示能為大衛配音他感到非常自豪，並補充：「這部電影叫『大衛：王者降臨』，講述的是大衛的故事，但它實際上是上帝的故事。講述人們即使在恐懼、懷疑和人的性弱點中，依然對上帝說『是』的故事。」

導演菲爾坎寧安（Phil Cunningham）表示自己早在30年前就萌生了創作這部作品的想法，經歷多年努力「大衛：王者降臨」終於誕生。負責動畫製作的Sunrise公司團隊遍佈30多個國家，東京團隊率先開啟一天的工作，溫哥華團隊則負責收尾：「早上第一個上線的是東京的工作人員，最後一個是加拿大 溫哥華的工作人員。」

製片凱勒說。「大衛的故事最令人驚嘆之處在於，幾乎每個人都知道他大戰歌利亞。但也就這樣而已，我們意識到這僅僅是大衛故事的冰山一角，他的人生旅程如此漫長；故事如此精彩，還有很多故事值得講述。」凱勒補充道：「我認為，世界比以往任何時候都更需要被提醒，我們可以面對人生中的這些挑戰，我們並不孤單。」

同時導演坎寧安也對菲爾威肯的聲音演出讚不絕口：「菲爾威肯完美地詮釋了我們希望在大衛這個角色中展現的一切。他的聲音充滿冒險精神、活力、力量和脆弱感——這些特質恰如其分地反映了大衛作為戰士和信徒的內心世界。從我們第一次聽到他的聲音，我們就知道他是詮釋這個深受喜愛的故事的最佳人選。」