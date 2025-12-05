我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

觀影說劇╱葛萊美3度入圍歌手 菲爾威肯自豪獻聲「大衛」

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「大衛：王者降臨」將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕。（圖／車庫娛樂提供）
「大衛：王者降臨」將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕。（圖／車庫娛樂提供）

「大衛：王者降臨」（原文片名：David）將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕。據媒體報導本片於美國上映3周前，預售票房已超過600萬美元，一舉創下Angel Studios的歷史紀錄。

「大衛：王者降臨」描述聖經中的重要人物，同時也是耶穌祖先的「大衛」，從一介牧羊少年到打倒巨人歌利亞、收服民心，最終成為大衛王的冒險故事。Angel Studios這回找來了曾榮獲三次葛萊美獎提名、擁有多張白金唱片的知名歌手菲爾威肯（Phil Wickham）為成年大衛配音。

菲爾威肯於訪談中表示自己相當興奮能爭取這個角色，起初他不確定自己是否能得到這個角色：「後來我接到一通電話，對方說：『嘿，你被選中了。我們所有人都非常喜歡你帶來的表演，不僅僅是演技，還有你的精神。』一切就緒。從那時起，我們就一直在為此努力。」

威肯表示能為大衛配音他感到非常自豪，並補充：「這部電影叫『大衛：王者降臨』，講述的是大衛的故事，但它實際上是上帝的故事。講述人們即使在恐懼、懷疑和人的性弱點中，依然對上帝說『是』的故事。」

導演菲爾坎寧安（Phil Cunningham）表示自己早在30年前就萌生了創作這部作品的想法，經歷多年努力「大衛：王者降臨」終於誕生。負責動畫製作的Sunrise公司團隊遍佈30多個國家，東京團隊率先開啟一天的工作，溫哥華團隊則負責收尾：「早上第一個上線的是東京的工作人員，最後一個是加拿大溫哥華的工作人員。」

製片凱勒說。「大衛的故事最令人驚嘆之處在於，幾乎每個人都知道他大戰歌利亞。但也就這樣而已，我們意識到這僅僅是大衛故事的冰山一角，他的人生旅程如此漫長；故事如此精彩，還有很多故事值得講述。」凱勒補充道：「我認為，世界比以往任何時候都更需要被提醒，我們可以面對人生中的這些挑戰，我們並不孤單。」

同時導演坎寧安也對菲爾威肯的聲音演出讚不絕口：「菲爾威肯完美地詮釋了我們希望在大衛這個角色中展現的一切。他的聲音充滿冒險精神、活力、力量和脆弱感——這些特質恰如其分地反映了大衛作為戰士和信徒的內心世界。從我們第一次聽到他的聲音，我們就知道他是詮釋這個深受喜愛的故事的最佳人選。」

葛萊美 加拿大

上一則

范姜彥豐停戰有原因 同意粿粿要求「放過王子」

下一則

馬修派瑞K他命致死案 涉案醫被判2年6月痛哭

延伸閱讀

扮大衛擊殺歌利亞？賴清德總統國防戰略 邏輯矛盾

扮大衛擊殺歌利亞？賴清德總統國防戰略 邏輯矛盾
洛基恐怖秀之夜

洛基恐怖秀之夜
觀影說劇╱「奇幻導航」瑪格羅比、柯林法洛吻戲尷尬

觀影說劇╱「奇幻導航」瑪格羅比、柯林法洛吻戲尷尬
與柯林法洛拍吻戲前大啖鹹派 瑪格羅比：別怕 我有口香糖

與柯林法洛拍吻戲前大啖鹹派 瑪格羅比：別怕 我有口香糖

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...