我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

觀影說劇╱「怪奇物語」最終季 米莉、諾亞不想說再見

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
米莉芭比布朗(右)與諾亞許納普(右)因「怪奇物語」走紅全球。（圖／Netflix提供）
米莉芭比布朗(右)與諾亞許納普(右)因「怪奇物語」走紅全球。（圖／Netflix提供）

米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）與諾亞許納普（Noah Schnapp）因出演「怪奇物語」一炮而紅。這部陪伴觀眾長達10年的影集即將迎來最終季，兩人坦言：「我們都還沒準備好道別。」

兩人戲裡戲外都是摯友，當年接演時才10歲，如今早已長大成人。談到想對10年前的自己說些什麼時，米莉回想起為了飾演「伊萊雯」（Eleven）而剃光頭，當時年紀小的她甚至哭了，如今卻能笑著說：「頭髮還是會長回來啦。」她也幽默分享，自己對角色最大的遺憾竟是：「伊萊雯從來不上廁所，我到現在還是不懂為什麼。」諾亞則在一旁小聲吐槽：「我希望能有段浪漫的吻戲，大家都有自己的吻，只有我這裡一直很『乾』。」

「怪奇物語」陪著演員們一起長大，對他們而言是一段徹底改變人生的旅程。兩人形容，劇組之間的情感就像家人，因此很難真正準備好告別。米莉說，每次大家再度聚在一起時，她總會有種「哇，好像什麼都沒變」的感覺，那種火花、興奮與好奇心都還在，只是如今因為累積了經驗，拍起戲來更加自信。

隨著演出「怪奇物語」一路成長，米莉戲外甚至領養了女兒，成為一名媽媽。她感性表示：「我永遠不會準備好說再見。我熱愛這部劇、熱愛角色、熱愛演員陣容和劇組。所以，是的，這是一個可怕的告別。我們熱愛我們所做的一切，也熱愛整段旅程。」

飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）也透露：「達斯汀有些意志消沉。大家可能都在思考霍金斯現在的狀況，而小隊要照顧好每件事越來越不容易。我們每天都得面對層出不窮的問題、保護每個人的安全、追尋威卡那的下落，還要消化上一季留下的情緒包袱。」

芭比

上一則

伍佰相邀飆唱 李宗盛笑說以前能跟他同台都美女

下一則

香港大火／迪麗熱巴被質疑「頂流卻永遠看不到她捐款」

延伸閱讀

「怪奇物語」米莉憶剃光頭哭慘 諾亞哀嚎「我這裡一直很乾」

「怪奇物語」米莉憶剃光頭哭慘 諾亞哀嚎「我這裡一直很乾」
「怪奇物語」10年畫下句點 最終季破天荒3階段上線 東京紅毯吸2千人

「怪奇物語」10年畫下句點 最終季破天荒3階段上線 東京紅毯吸2千人
5歲童離校獨行1哩 老師竟不知 保母巧遇接回

5歲童離校獨行1哩 老師竟不知 保母巧遇接回
米莉芭比布朗拒當「紅毯假笑芭比」 嗆攝影師：要笑自己笑

米莉芭比布朗拒當「紅毯假笑芭比」 嗆攝影師：要笑自己笑

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企