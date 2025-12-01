觀影說劇╱「怪奇物語」最終季 米莉、諾亞不想說再見

米莉芭比布朗(右)與諾亞許納普(右)因「怪奇物語」走紅全球。（圖／Netflix提供）

米莉芭比 布朗（Millie Bobby Brown）與諾亞許納普（Noah Schnapp）因出演「怪奇物語」一炮而紅。這部陪伴觀眾長達10年的影集即將迎來最終季，兩人坦言：「我們都還沒準備好道別。」

兩人戲裡戲外都是摯友，當年接演時才10歲，如今早已長大成人。談到想對10年前的自己說些什麼時，米莉回想起為了飾演「伊萊雯」（Eleven）而剃光頭，當時年紀小的她甚至哭了，如今卻能笑著說：「頭髮還是會長回來啦。」她也幽默分享，自己對角色最大的遺憾竟是：「伊萊雯從來不上廁所，我到現在還是不懂為什麼。」諾亞則在一旁小聲吐槽：「我希望能有段浪漫的吻戲，大家都有自己的吻，只有我這裡一直很『乾』。」

「怪奇物語」陪著演員們一起長大，對他們而言是一段徹底改變人生的旅程。兩人形容，劇組之間的情感就像家人，因此很難真正準備好告別。米莉說，每次大家再度聚在一起時，她總會有種「哇，好像什麼都沒變」的感覺，那種火花、興奮與好奇心都還在，只是如今因為累積了經驗，拍起戲來更加自信。

隨著演出「怪奇物語」一路成長，米莉戲外甚至領養了女兒，成為一名媽媽。她感性表示：「我永遠不會準備好說再見。我熱愛這部劇、熱愛角色、熱愛演員陣容和劇組。所以，是的，這是一個可怕的告別。我們熱愛我們所做的一切，也熱愛整段旅程。」

飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）也透露：「達斯汀有些意志消沉。大家可能都在思考霍金斯現在的狀況，而小隊要照顧好每件事越來越不容易。我們每天都得面對層出不窮的問題、保護每個人的安全、追尋威卡那的下落，還要消化上一季留下的情緒包袱。」