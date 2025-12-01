布魯斯威利失智惡化 妻安排後事：將捐腦供醫療研究

70歲的布魯斯威利罹患失智症和失語症，健康狀況急速下滑。（路透資料照片）

70歲的好萊塢動作巨星布魯斯威利 （Bruce Willis）因2022年罹患額顳葉失智症 與失語症，健康狀況近年急速下滑，已全面息影，由妻子艾瑪（Emma Heming Willis）與家人共同照護。近期，艾瑪在新書與受訪中透露布魯斯的「後事安排」與最新近況，引發外界關注。

艾瑪於出版新書「陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒」（The Unexpected Journey），記錄她在照護丈夫與家人時的心路歷程，希望成為照顧者的支撐力量。書中也曝光布魯斯的家族已共同做出重大決定，布魯斯離世後，將把大腦捐給研究機構，用於失智症相關研究。此舉是由艾瑪、布魯斯的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）及其他家人共同商議，希望布魯斯能在生命最後仍為醫療研究做出貢獻。

日前艾瑪接受「時人」專訪，談到布魯斯對節慶向來充滿熱情，尤其喜歡與家人一起度過聖誕節 。她透露每逢佳節，全家仍會播放布魯斯的代表作「終極警探」，因為「它是一部聖誕電影」，也能讓布魯斯露出難得的笑容。艾瑪坦言：「快樂依然存在，只是形式不一樣了。但如果這是個本應充滿歡笑與連結的節日，心情確實會變得更艱難。」

然而，面對疾病，艾瑪選擇堅強並保持生活步調，她表示：「生活還是會繼續，我們必須適應、學習，一邊創造新的回憶，一邊保留過去的傳統。」她強調，即使失智症帶來巨大挑戰，她仍努力從日常中尋找快樂，更希望外界不要對失智症抱持過度負面的想像，「這一點非常重要。」