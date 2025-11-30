黛咪摩爾63歲生日感言 「現在是人生最興奮階段」

63歲的黛咪摩爾，坦然面對衰老。（美聯社）

好萊塢 女星黛咪摩爾(Demi Moore)雙11當天歡度63歲生日，最近受訪時針對一年來的風光，坦言讓她對「老去」(aging)擁有更深刻的體悟。

據紐約郵報(NY Post)報導，黛咪摩爾受邀上史蒂芬柯貝爾秀(The Stephen Colbert Show)，提及今年獲得演藝生涯首座金球獎 、主演Paramout+熱門影集「土地守護者」(Landman，暫譯)並獲選為Glamour「年度女性」等多項榮譽，黛咪摩爾笑稱：「哇，我的感受就是『哇』，這真的是非常美好的一年，認為年紀漸老就代表人生縮水的多數人都大錯特錯。」

去年底黛咪摩爾接受「時人雜誌」(People)訪問時，坦承年輕時總是對自己百般苛求：「20歲、30歲的我總是挑剔自己不夠好的地方，但我如今對『老去』有更多歡喜與接納。」儘管偶爾仍會希望「不是這樣」，但已經能夠關注「自己整體樣貌而非外在形象」。

黛咪摩爾還希望能為三個女兒：37歲Rumer、34歲Scout與31歲Tallulah樹立榜樣：「我們身為女性的未來，我不希望她們認為人生有某個終點。」

黛咪摩爾坦言現在是她人生最令人興奮的階段，並強調：「孩子都長大了，我擁有最多的自主與自由，可以重新定義人生方向，雖然我還不知道會走向哪裡，但我很興奮能活在這個階段。」

今年元月，黛咪摩爾以電影「懼裂」(The Substance)精湛演技奪下45年演藝生涯第一座金球獎，掀起話題，並透露30年前曾被製片人譏笑為「爆米花女演員」(popcorn actress)：「當時我把那句話聽成『我不配得獎』，我居然相信不疑，然後一點一滴被侵蝕，直到數年前都以為自己已經沒戲唱。」不料就在演藝事業低潮之際，「懼裂」劇本來到她手上：「那是一個大膽瘋狂、完全跳脫框架的劇本，彷彿是宇宙在告訴我，你還沒玩完。」

黛咪摩爾強調：「當我們覺得自己不夠聰明、不夠漂亮、不夠瘦、不夠成功，總之不夠好時，有位女性曾經告訴我：『你永遠都會不足，但如果你願意放下衡量自己的那把尺，你就能看見自身價值。』」