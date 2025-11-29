我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

觀影說劇╱「天劫倒數2」傑瑞德巴特勒迎末日後災難

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「天劫倒數2：大遷徙」傑瑞德巴特勒強勢回歸。（圖／車庫娛樂提供）
「天劫倒數2：大遷徙」傑瑞德巴特勒強勢回歸。（圖／車庫娛樂提供）

2020年「天劫倒數」（Greenland）中蓋瑞提一家經歷千辛萬苦終於抵達格陵蘭的避難所，逃過彗星撞地球的死劫，沒想到5年後，苦難尚未終結。面對日益險峻的極端氣候環境，蓋瑞提一家被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。

「天劫倒數2：大遷徙」（Greenland 2: Migration）將由原班人馬強勢回歸。傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）會繼續不惜一切代價，守護他最寶貴的家人；「死侍女友」莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）也將回鍋飾演艾利森蓋瑞提，在後末日的背景下與丈夫還有兒子尋找生機。

談到拍攝過程，莫蓮娜芭卡琳坦言：「那是我人生中最艱難的一次拍攝。絕對不是最輕鬆的；也不是最有趣的，真的是一段非常艱難的經歷。我們大部分時間都在戶外拍攝，於倫敦還有冰島取景。體力和精神上都讓人筋疲力盡。」

她表示「天劫倒數」中的角色都寫得很好，觀眾可以看到他們在彼此生命中的軌跡：「我覺得這部電影有很多精采之處，講述了一個家庭努力求生的故事，結果也非常成功，這是它能拍續集的原因。我很想親自看看續集。」莫蓮娜透露這集電影將會更加著墨於核心理念——蓋瑞提一家總是會回到彼此身邊。

以「玩酷世代」「萊恩」一角為人所知，同時也是莫蓮娜芭卡琳丈夫的美國演員班麥肯錫（Ben McKenzie）表示據他所知，「天劫倒數2：大遷徙」將故事提升到了一個全新高度：「第二集更具全球視野，你知道，他們是在歐洲拍攝。更加宏大、更加震撼。非常精采，有很多特技動作。」

導演雷克羅曼沃將「天劫倒數2：大遷徙」視為蓋瑞提一家旅程的最終篇章，在接受採訪時雷克就透露，他一直希望「天劫倒數」能以二部曲的形式講述災難和重建的故事：「這集電影將描述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建家園的。」

雷克解釋道：「會用一種巧妙的方式來交代蓋瑞提一家最終的結局和去向。那麼，你會把它稱為續集嗎？是沒錯，但對我來說，這一集更像是這個故事的最終章。」此外，曾為「神鬼認證：傑森包恩」、「睡魔」等影視作品作曲的大衛巴克禮（David Buckley）這次也將回歸。

冰島 格陵蘭

上一則

邱澤婚禮誓詞太催淚 女星「失控爆哭」妝全花掉

下一則

「張君雅小妹妹」結婚了 簡嘉芸甜曬婚戒笑說陪嫁是「牠」

延伸閱讀

棒球／12強電影《絕勝》選角公布 網友吐槽：不像

棒球／12強電影《絕勝》選角公布 網友吐槽：不像
「動物方城市2」關繼威配音毒蛇蓋瑞 被讚萬中選一

「動物方城市2」關繼威配音毒蛇蓋瑞 被讚萬中選一
台灣網紅紐約屢吃霸王餐被捕 法官下令心理評估

台灣網紅紐約屢吃霸王餐被捕 法官下令心理評估
14歲少女遭肢解冷凍車內？洛市警闢謠

14歲少女遭肢解冷凍車內？洛市警闢謠

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗