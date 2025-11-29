觀影說劇╱「天劫倒數2」傑瑞德巴特勒迎末日後災難

「天劫倒數2：大遷徙」傑瑞德巴特勒強勢回歸。（圖／車庫娛樂提供）

2020年「天劫倒數」（Greenland）中蓋瑞提一家經歷千辛萬苦終於抵達格陵蘭 的避難所，逃過彗星撞地球的死劫，沒想到5年後，苦難尚未終結。面對日益險峻的極端氣候環境，蓋瑞提一家被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。

「天劫倒數2：大遷徙」（Greenland 2: Migration）將由原班人馬強勢回歸。傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）會繼續不惜一切代價，守護他最寶貴的家人；「死侍女友」莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）也將回鍋飾演艾利森蓋瑞提，在後末日的背景下與丈夫還有兒子尋找生機。

談到拍攝過程，莫蓮娜芭卡琳坦言：「那是我人生中最艱難的一次拍攝。絕對不是最輕鬆的；也不是最有趣的，真的是一段非常艱難的經歷。我們大部分時間都在戶外拍攝，於倫敦還有冰島 取景。體力和精神上都讓人筋疲力盡。」

她表示「天劫倒數」中的角色都寫得很好，觀眾可以看到他們在彼此生命中的軌跡：「我覺得這部電影有很多精采之處，講述了一個家庭努力求生的故事，結果也非常成功，這是它能拍續集的原因。我很想親自看看續集。」莫蓮娜透露這集電影將會更加著墨於核心理念——蓋瑞提一家總是會回到彼此身邊。

以「玩酷世代」「萊恩」一角為人所知，同時也是莫蓮娜芭卡琳丈夫的美國演員班麥肯錫（Ben McKenzie）表示據他所知，「天劫倒數2：大遷徙」將故事提升到了一個全新高度：「第二集更具全球視野，你知道，他們是在歐洲拍攝。更加宏大、更加震撼。非常精采，有很多特技動作。」

導演雷克羅曼沃將「天劫倒數2：大遷徙」視為蓋瑞提一家旅程的最終篇章，在接受採訪時雷克就透露，他一直希望「天劫倒數」能以二部曲的形式講述災難和重建的故事：「這集電影將描述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建家園的。」

雷克解釋道：「會用一種巧妙的方式來交代蓋瑞提一家最終的結局和去向。那麼，你會把它稱為續集嗎？是沒錯，但對我來說，這一集更像是這個故事的最終章。」此外，曾為「神鬼認證：傑森包恩」、「睡魔」等影視作品作曲的大衛巴克禮（David Buckley）這次也將回歸。