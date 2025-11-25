七度入圍葛萊美 「雷鬼傳奇」吉米克里夫辭世

雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫去世，享壽81歲。（美聯社）

雷鬼音樂大師、同時也是知名演員吉米克里夫(Jimmy Cliff)，以「Many Rivers to Cross」等經典傳頌全球，並曾主演知名電影「The Harder They Come」奠定傳奇地位。他於24日因病辭世，享壽81歲。

美聯社報導，吉米克里夫的妻子錢伯斯(Latifa Chambers)證實這項死訊，克里夫的家人也在社群平台發文指出死因為癲癇發作後併發肺炎。克里夫出生於牙買加，擁有奔放的男高音嗓音，擅長以朗朗上口的旋律與貼近社會議題的歌詞打動人心。青少年時期他便投入音樂，與巴布馬利(Bob Marley)、托茲希伯特(Toots Hibbert)、彼得托希(Peter Tosh)等未來巨星並肩推動1960年代的雷鬼風潮。

1970年代初，他接受導演佩里亨澤爾(Perry Henzell)邀請，主演一部描述年輕雷鬼歌手伊凡因星途受阻而踏上犯罪之路的電影，亨澤爾還將電影交由克里夫譜曲。這部作品因資金斷斷續續而延宕兩年才上映，但仍成為首部在國際商業市場正式發行的牙買加電影。

盡管首輪票房不佳，卻到羅傑．艾伯特(Roger Ebert)等影評人讚賞。後來「The Harder They Come」更成為文化經典，原聲帶也被視為史上最重要的電影配樂之一，是雷鬼音樂走向全球的關鍵推手。

在「Many Rivers to Cross」中，克里夫唱出疲憊卻堅毅的吶喊，這首作品源於他1960年代在英國遭遇種族歧視後的心情。他在2012年接受「Rolling Stone」訪問時說，「那是非常挫折的時期，我帶著莫大的希望來到英國，卻看著自己的夢想逐漸消失。」

克里夫的早期作品影響深遠，包括尼加拉瓜的桑迪諾政府曾使用「You Can Get It If You Really Want」作為競選歌曲，包括約翰．藍儂及雪兒等人也演唱過克里夫的作品。

克里夫曾七度入圍葛萊美 並兩度獲得「最佳雷鬼專輯」，生涯累積眾多殊榮，包括榮登搖滾名人堂及獲頒牙買加「功績勳章」。2019年，牙買加政府將蒙特哥灣著名的海濱大道更名為「吉米克里夫大道」，2021年，他獲頒牙買加官方護照。

他在2022年受訪時說，「雷鬼是一種純粹的音樂，它誕生於貧困階層，源自人們對認同、身分與尊重的渴望。」