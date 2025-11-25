我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

七度入圍葛萊美 「雷鬼傳奇」吉米克里夫辭世

編譯莊瑞萌／綜合報導
雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫去世，享壽81歲。（美聯社）
雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫去世，享壽81歲。（美聯社）

雷鬼音樂大師、同時也是知名演員吉米克里夫(Jimmy Cliff)，以「Many Rivers to Cross」等經典傳頌全球，並曾主演知名電影「The Harder They Come」奠定傳奇地位。他於24日因病辭世，享壽81歲。

美聯社報導，吉米克里夫的妻子錢伯斯(Latifa Chambers)證實這項死訊，克里夫的家人也在社群平台發文指出死因為癲癇發作後併發肺炎。克里夫出生於牙買加，擁有奔放的男高音嗓音，擅長以朗朗上口的旋律與貼近社會議題的歌詞打動人心。青少年時期他便投入音樂，與巴布馬利(Bob Marley)、托茲希伯特(Toots Hibbert)、彼得托希(Peter Tosh)等未來巨星並肩推動1960年代的雷鬼風潮。

1970年代初，他接受導演佩里亨澤爾(Perry Henzell)邀請，主演一部描述年輕雷鬼歌手伊凡因星途受阻而踏上犯罪之路的電影，亨澤爾還將電影交由克里夫譜曲。這部作品因資金斷斷續續而延宕兩年才上映，但仍成為首部在國際商業市場正式發行的牙買加電影。

盡管首輪票房不佳，卻到羅傑．艾伯特(Roger Ebert)等影評人讚賞。後來「The Harder They Come」更成為文化經典，原聲帶也被視為史上最重要的電影配樂之一，是雷鬼音樂走向全球的關鍵推手。

在「Many Rivers to Cross」中，克里夫唱出疲憊卻堅毅的吶喊，這首作品源於他1960年代在英國遭遇種族歧視後的心情。他在2012年接受「Rolling Stone」訪問時說，「那是非常挫折的時期，我帶著莫大的希望來到英國，卻看著自己的夢想逐漸消失。」

雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫去世，享壽81歲。（美聯社）
雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫去世，享壽81歲。（美聯社）

克里夫的早期作品影響深遠，包括尼加拉瓜的桑迪諾政府曾使用「You Can Get It If You Really Want」作為競選歌曲，包括約翰．藍儂及雪兒等人也演唱過克里夫的作品。

克里夫曾七度入圍葛萊美並兩度獲得「最佳雷鬼專輯」，生涯累積眾多殊榮，包括榮登搖滾名人堂及獲頒牙買加「功績勳章」。2019年，牙買加政府將蒙特哥灣著名的海濱大道更名為「吉米克里夫大道」，2021年，他獲頒牙買加官方護照。

他在2022年受訪時說，「雷鬼是一種純粹的音樂，它誕生於貧困階層，源自人們對認同、身分與尊重的渴望。」

葛萊美

上一則

才自爆手掌流血…張靚穎帶狀皰疹、腳踝積水 健康亮紅燈

下一則

離婚近1年 陳曉、陳妍希新劇將隔空對打 網疑：刻意行銷

延伸閱讀

牙買加雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫逝世 享壽81歲

牙買加雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫逝世 享壽81歲
金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡

金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡
柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦

柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦
周末票房 「魔法壞女巫2」首日吸金1.5億 全球賣座2.26億

周末票房 「魔法壞女巫2」首日吸金1.5億 全球賣座2.26億

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24
孫藝真以電影「徵人啟弒」奪下影后。(圖／摘自KBS)

青龍獎／孫藝真奪影后 喊玄彬本名：我世上最愛的男人

2025-11-19 09:45

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…